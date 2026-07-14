Mưa lớn gây ngập nhà, nhiều hộ dân ở Phú Quốc chật vật xoay xở

Chiều cùng ngày, có mặt ở khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), chúng tôi ghi nhận dù mưa tạnh đã khá lâu nhưng nhiều nhà dân vẫn còn ngập khá sâu.

Nhà anh Nguyễn Quý Thọ (ở khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) bị ngập quá nhanh, chỉ kịp khiêng một số đồ đạc giá trị lên cao

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tại nhà anh Nguyễn Quý Thọ, khu vực sân ngập hơn đầu gối, nhiều đồ đạc, cây kiểng bị đổ ngã do nước cuốn. Bên trong nhà, nước bắt đầu rút, để lại lớp sình khá dày bám trên nền gạch và tường. Người nhà anh Thọ tất bật quét lớp sình ra ngoài, nhưng quét vậy chứ thêm một cơn mưa nữa thì sình lại tràn vào như cũ vì bên ngoài bầu trời xám xịt.

Nước tràn vào nhà, kéo theo một lượng bùn đất bám vào nền gạch ẢNH: HOÀNG TRUNG

Anh Thọ cho biết, nước tràn vào rất nhanh khiến anh không kịp trở tay. Nhà có em bé nên phải cử một người trông coi, những người còn lại chỉ kịp cắt cầu dao điện rồi khiêng vội mấy thiết bị điện có giá trị kê lên cao, những thứ còn lại thì đành chịu. Phía sau nhà có một ao cá khá rộng, nhưng nước tràn vào ao khiến cá thoát ra ngoài hết.

Bên trong một quán cà phê sân vườn bị ngập khá sâu ẢNH: HOÀNG TRUNG

Gần đó, ông Lê Hồng Phú (55 tuổi) cho biết, khu vực này mưa lớn liên tục mấy ngày nay. Tình trạng ngập xảy ra từ khoảng 15 giờ ngày 13.7, đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì ngập thêm lần nữa.

Ông Phú cho biết nước ngập đến hơn đầu gối ẢNH: HOÀNG TRUNG

"Sau trận ngập thứ 2, cả nhà chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa đến tận 23 giờ. Dọn xong chưa được bao lâu thì đến 4 giờ sáng 14.7 ngập thêm lần nữa", ông Phú nói và cho biết thêm từ sáng sớm đến 15 giờ hôm nay đã ngập 2 - 3 lần.

Nhiều quạt điện phải đưa lên cao ẢNH: HOÀNG TRUNG

Nói về nguyên nhân ngập, ông Phú cho biết thứ nhất là do mưa lớn, xóm này thuộc vùng trũng bị bao quanh bởi những công trình lớn nên nước không thoát ra được. Thứ hai là phía bên kia đường có một đường cống thoát nước khá dài, nhưng đến đoạn trước nhà ông thì đường cống đó không còn nữa. Vì vậy, nước dồn xuống cuối đường cống, không có đường thoát nên trào lên và tràn qua đường rồi vào nhà dân.

Người dân cho biết nước tràn vào từ công trình đối diện ẢNH: HOÀNG TRUNG

Nước đến cuối đường cống, tràn lên hố ga rồi chảy vào nhà dân ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ông Phú và các hộ dân xung quanh mong chính quyền địa phương và phía công trình mau chóng tìm phương án khắc phục để bà con nơi đây không còn lo lắng khi mùa mưa về gây ngập nhà.