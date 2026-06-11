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Thời sự

TP.HCM: Vì sao đường Đặng Thùy Trâm vẫn ngập dù đang thi công chống ngập?

Vũ Phượng - Uyển Nhi
11/06/2026 16:51 GMT+7

Dù đang triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước, đường Đặng Thùy Trâm vẫn ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường. UBND phường Bình Lợi Trung đã lý giải nguyên nhân và tiến độ công trình.

Chiều 11.6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ về kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Tại họp báo, ông Phan Thống Nhứt, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bình Lợi Trung, đã thông tin về tình trạng ngập nước trên đường Đặng Thùy Trâm.

TP.HCM: Vì sao đường Đặng Thùy Trâm vẫn ngập dù đang thi công chống ngập? - Ảnh 1.

Ông Phan Thống Nhứt, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bình Lợi Trung thông tin tại họp báo

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Nhứt, dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước trên đường Đặng Thùy Trâm được Sở Xây dựng phê duyệt vào tháng 5.2025 và cấp giấy phép thi công vào tháng 1.2026.

Trong quá trình triển khai, có thời điểm đơn vị thi công tập kết vật liệu xây dựng và thiết bị ngoài phạm vi thi công của dự án. Trước tình trạng này, UBND phường Bình Lợi Trung đã phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM kiểm tra, lập biên bản vi phạm vào ngày 15.5.

Sau đó, ngày 20.5, Đội CSGT Hàng Xanh đã ban hành quyết định xử phạt đối với đơn vị thi công về hành vi nêu trên.

TP.HCM: Vì sao đường Đặng Thùy Trâm vẫn ngập dù đang thi công chống ngập? - Ảnh 2.

Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp địa phương xử phạt đơn vị thi công

ẢNH: PC08

Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng để kịp thời xử lý những phản ánh của người dân liên quan đến việc thi công trên tuyến đường này.

Lý giải nguyên nhân ngập nước, ông Nhứt cho biết hiện trạng đường Đặng Thùy Trâm có cao độ thấp, khoảng 1,2 m nên dễ bị ảnh hưởng khi xảy ra triều cường hoặc mưa lớn kết hợp triều cường. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện nên cũng ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực.

TP.HCM: Vì sao đường Đặng Thùy Trâm vẫn ngập dù đang thi công chống ngập? - Ảnh 3.

Đường Đặng Thùy Trâm dự kiến hoàn thành thi công vào tháng 10.2026

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

UBND phường đã đề nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công chấn chỉnh công tác tổ chức và biện pháp thi công, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Dự án được khởi công từ tháng 1.2026. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 60% và dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2026. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng ngập nước trên tuyến đường Đặng Thùy Trâm và khu vực lân cận.

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