Bảo vệ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tuyệt đối an toàn

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN; các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội…

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại buổi đến thăm, làm việc với Vùng 5 Hải quân, Tổng Bí thư nhấn mạnh vùng biển Tây Nam có vị trí chiến lược rất quan trọng về quốc phòng - an ninh, là phên dậu bảo vệ vùng trời, vùng biển phía nam của Tổ quốc, là mũi tàu của Tổ quốc tiến ra biển lớn. Thực tiễn trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đặc biệt lớn lao đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung và Vùng 5 Hải quân nói riêng, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; vừa kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp trên và trực tiếp giải quyết từ sớm, từ xa những yếu tố có thể dẫn đến phức tạp, để duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển Tây Nam.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24.11.2023 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", nhất là những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động trong nắm bắt và giải quyết vấn đề mới phát sinh; tỉnh táo xử trí hiệu quả những tình huống phức tạp trên biển; kịp thời tham mưu với cấp trên những giải pháp "đúng", "trúng" bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ẢNH: TTXVN

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ hoạt động đánh bắt cá của ngư dân ta trên biển, hoạt động kinh tế biển gắn với xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ biển vững mạnh; làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo và công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, nhất là trên các vùng biển, đảo xa bờ, tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với hải quân các nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Bộ Quốc phòng), trước những yêu cầu mới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi ngày càng cao, Tổng Bí thư yêu cầu Cảnh sát biển VN, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối và phương châm chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng; nắm chắc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, để kịp thời tham mưu các đối sách chiến lược cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật VN, điều ước quốc tế mà VN là thành viên, thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi từ sớm, từ xa các yếu tố gây mất ổn định và nguy cơ chiến tranh, xung đột trên hướng biển.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tập trung mọi nguồn lực xây dựng Cảnh sát biển VN theo hướng "tinh, gọn, mạnh", tiến thẳng lên hiện đại; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để triển khai thực hiện; trong đó coi trọng đột phá vào lĩnh vực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo phục vụ cho nhiệm vụ của Cảnh sát biển VN; chú trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chủ động xây dựng, triển khai tốt các phương án, kế hoạch, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; chống khai thác IUU; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển... Coi trọng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; không để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về lực lượng, phương tiện tàu xuồng, nhất là quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển trong điều kiện thời tiết vô cùng phức tạp trên các vùng biển nước ta.

Tổng Bí thư yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền cần quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng; đấu tranh nhưng phải giữ vững cho được lợi ích cốt lõi của quốc gia, dân tộc; phải kiên quyết, kiên trì; khôn khéo; kiềm chế; không khiêu khích; không mắc mưu khiêu khích; không để nước ngoài lấn chiếm biển đảo, không để xảy ra xung đột để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển của đất nước. Trong đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, phải thể hiện tinh thần tiến công, đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng, không bỏ lọt, bỏ sót tội phạm, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển kinh tế biển VN bền vững.

Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng (hải quân, biên phòng, kiểm ngư...) trong thực hiện nhiệm vụ, mọi hoạt động phải luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, đất nước, nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn đồng hành và thực sự là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển và các hoạt động kinh tế của đất nước trên biển; đồng thời, chính sự hiện diện của ngư dân trên các vùng biển của ta là những "cột mốc" để khẳng định và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm khẳng định chủ quyền, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế của đất nước; xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng - an ninh nhân dân trên biển vững chắc; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế, nhất là với các nước trong khu vực có vùng biển liền kề với VN.

Năm 2027, VN là Chủ tịch và đăng cai Năm APEC 2027 (địa điểm tổ chức tại đặc khu Phú Quốc). Tổng Bí thư cũng yêu cầu ngay từ bây giờ cần bám sát sự chỉ đạo của các ban, bộ, ngành liên quan, phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đặc khu chủ động rà soát công việc, sớm triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Hội nghị Cấp cao APEC 2027.