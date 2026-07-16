Trung tướng Đinh Văn Nơi kiêm nhiệm Bí thư đặc khu Phú Quốc

Chiều 16.7, Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Phú Quốc tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban T1hường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Phạm Hoàng Nam, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động, chỉ định trung tướng Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng trung tướng Đinh Văn Nơi cùng với ông ông Lê Quốc Anh ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho rằng việc Ban Bí thư quyết định tăng cường, bổ sung một Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang trong giai đoạn này có ý nghĩa rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chia sẻ để ông Đinh Văn Nơi nhanh chóng hòa nhập, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trung tướng Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, phát biểu nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Văn Nơi cho biết, Phú Quốc là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại; là cửa ngõ chiến lược hướng ra biển Tây Nam của Tổ quốc; giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, việc Phú Quốc được lựa chọn tổ chức APEC 2027 là niềm vinh dự to lớn của địa phương và tỉnh An Giang. Đây sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; khẳng định vị thế của Phú Quốc trên trường quốc tế; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

"Hôm nay, đến nhận nhiệm vụ tại đặc khu Phú Quốc, tôi mang theo tinh thần cầu thị, sự trân trọng và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Tôi đến đây để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục xây dựng đặc khu Phú Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ", ông Đinh Văn Nơi bày tỏ.