Chiều 14.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định số 219-QĐNS/TW ngày 11.7.2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc trung tướng Đinh Văn Nơi, 50 tuổi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) thuộc Bộ Công an thôi tham gia Đảng ủy Công an Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang; thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an...

Trung tướng Đinh Văn Nơi khi còn giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

ẢNH: CTV

Ông Đinh Văn Nơi, quê quán Cần Thơ, có trình độ tiến sĩ ngành An ninh và trật tự xã hội. Ông từng giữ chức Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ từ năm 2016, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6.2020.

Tháng 8.2022, ông được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1.9.2022. Tháng 1.2023, ông được Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Đến tháng 8.2024, Bộ Công an điều động ông đến giữ chức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ và tham gia Đảng ủy Công an Trung ương. Đến tháng 7.2025, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng.

Trung tướng Đinh Văn Nơi làm Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Các đại biểu lãnh đạo chụp hình lưu niệm tại hội nghị ẢNH: TRẦN NGỌC

Quá trình công tác trong ngành công an, trung tướng Đinh Văn Nơi để lại nhiều dấu ấn trong công tác trấn áp, truy quét các loại tội phạm.

Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông đã chỉ đạo các lực lượng công an tỉnh phối hợp triệt phá nhiều vụ án lớn như triệt phá sới bạc quy mô lớn nhất ở An Giang do Nguyễn Ngọc Thuận (tức Út gà) tổ chức tại xã Đa Phước, H.An Phú trước đây, bắt giữ hơn 150 người.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng do "bà trùm" buôn lậu Mười Tường, tức Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu. Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng giả do Trần Trí Mảnh cầm đầu.

Khiếp sợ trước sự quyết liệt trấn áp tội phạm của Giám đốc Công an tỉnh An Giang khi đó, trước khi bị bắt, Mãnh đã chi 20 tỉ đồng cho nhóm tội phạm lừa đảo khác để tìm cách điều chuyển ông Nơi ra khỏi địa bàn tỉnh An Giang.

Tính trong quá trình 2 năm công tác tại An Giang, ông Nơi đã chỉ đạo triệt phá gần 800 vụ án, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho người dân tỉnh An Giang.

Khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi tạo dấu ấn khi triệt phá vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng...