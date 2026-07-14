Trung tướng Đinh Văn Nơi: 'Tôi đến với An Giang bằng sự trân trọng'

Phát biểu nhận nhiệm vụ Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc vào chiều 14.7, trung tướng Đinh Văn Nơi cho biết rất vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tin tưởng giao nhiệm vụ làm Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc. Ông cam kết sẽ đoàn kết cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang quyết tâm xây dựng An Giang phát triển giàu mạnh cùng đất nước.

Ông Đinh Văn Nơi chia sẻ: "Được trở về công tác tại An Giang hôm nay là một niềm vui và vinh dự đặc biệt đối với tôi. Đây là vùng đất mà tôi từng có thời gian gắn bó trong quá trình công tác, nơi tôi luôn trân trọng truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân".

Theo chia sẻ của ông Đinh Văn Nơi, qua quá trình công tác ở nhiều môi trường khác nhau, ông càng nhận thức sâu sắc rằng mỗi sự phân công của Đảng đều thể hiện sự tin tưởng, đồng thời là cơ hội để mỗi cán bộ tiếp tục học tập, rèn luyện và cống hiến. Kết quả công việc của mỗi cá nhân luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của tập thể và sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân.

Ông Đinh Văn Nơi phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: TRẦN NGỌC

"Nhận nhiệm vụ hôm nay, tôi đến với An Giang bằng sự trân trọng, tinh thần cầu thị và mong muốn được đóng góp sức mình cho sự phát triển chung của tỉnh. Tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc của địa phương: lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy đoàn kết, trí tuệ tập thể, chung sức xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển", ông Đinh Văn Nơi bày tỏ.

Theo ông Đinh Văn Nơi, An Giang sau sáp nhập có vị trí quan trọng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hội tụ những giá trị đặc sắc về biển đảo, biên giới, sông nước, đồi núi; có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Đây là không gian phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời đặt ra yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Riêng đối với đặc khu Phú Quốc, địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là động lực phát triển quan trọng của tỉnh và khu vực.

Trung tướng Đinh Văn Nơi làm Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang

Mong muốn phát triển đặc khu Phú Quốc xứng tầm

Cũng theo ông Đinh Văn Nơi, việc Phú Quốc được lựa chọn là nơi tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027 là niềm tự hào lớn, đồng thời là cơ hội để nâng cao vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch, đầu tư và hội nhập quốc tế; tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ về hạ tầng, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng trung tướng Đinh Văn Nơi được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: TRẦN NGỌC

"Trên cương vị được giao, tôi mong muốn được cùng tập thể lãnh đạo tỉnh và Đảng bộ đặc khu Phú Quốc phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ nhân dân", ông nói.

Cùng với đó, tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về xây dựng, phát triển đặc khu Phú Quốc; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 để đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc.

Quan tâm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp; phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và kinh tế biển theo hướng chất lượng cao, chuyên nghiệp, bền vững; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân.

Theo ông Đinh Văn Nơi, những kết quả đạt được trong thời gian tới là thành quả của sự lãnh đạo tập thể, của tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên bản thân ông luôn giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; không ngừng học tập, rèn luyện; giữ tinh thần cầu thị, sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân, tôn trọng thực tiễn; cùng tập thể lãnh đạo tỉnh và Đảng bộ đặc khu Phú Quốc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đinh Văn Nơi, quê quán Cần Thơ, có trình độ tiến sĩ ngành An ninh và trật tự xã hội; thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông từng giữ chức Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ từ năm 2016, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6.2020.Tháng 8.2022, ông được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1.9.2022. Tháng 1.2023, ông được Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng. Đến tháng 8.2024, Bộ Công an điều động ông đến giữ chức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và tham gia Đảng ủy Công an T.Ư. Đến tháng 7.2025, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng.

Ông Đinh Văn Nơi là cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 14.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang; thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang...

Ông Nguyễn Thành Tâm (trái) trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định trung tướng Đinh Văn Nơi làm Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định số 219-QĐNS/TW ngày 11.7.2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc trung tướng Đinh Văn Nơi, 50 tuổi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), thuộc Bộ Công an thôi tham gia Đảng ủy Công an Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Tại buổi trao quyết định, ông Nguyễn Thành Tâm, cho biết ông Đinh Văn Nơi là cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ của Nhà nước và nhân dân giao. Được rèn luyện và trưởng thành từ môi trường công an nhân dân và kinh qua nhiều vị trí công tác, ở nhiều cương vị khác nhau, trong quá trình công tác dù ở bất cứ cương vị nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có đóng góp tích cực cho cơ quan, đơn vị phát triển.

Qua đó, mong muốn ông Đinh Văn Nơi tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác, đoàn kết cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

"Tôi đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc tăng cường đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, tạo điều kiện để đồng chí Đinh Văn Nơi nhanh chóng nắm bắt và khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương", ông Tâm nói.

Thường trực Tỉnh ủy An Giang chúc mừng ông Đinh Văn Nơi ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo ông Tâm, nhiệm vụ trước mắt là tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Đó là phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo; lấy đặc khu Phú Quốc làm động lực tăng trưởng đột phá, phát triển đặc khu Phú Quốc trở thành trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng và sáng tạo với quy mô tầm cỡ quốc tế vào năm 2030.

Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ để hội nghị APEC 2027 diễn ra thành công tốt đẹp, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng tỉnh An Giang ngày càng giàu mạnh, Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.