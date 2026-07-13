Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh An Giang

Chiều 13.7, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với tỉnh An Giang về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh An Giang ẢNH: CTV

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 8,83% so với cùng kỳ, riêng quý 2 đạt mức tăng 10,30%, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,71% trở lên.

Tỉnh An Giang phấn đấu GRDP quý 3 tăng 11,26%, quý 4 tăng 13,55%, tập trung vào công nghiệp chế biến, xây dựng, dịch vụ, logistics và phát huy lợi thế kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu sau sáp nhập.

Về đầu tư công, đến ngày 30.6, toàn tỉnh giải ngân hơn 8.600 tỉ đồng, đạt 32,54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 đã giải ngân hơn 5.300 tỉ đồng, đạt 38,63% kế hoạch. Tỉnh đã bố trí hơn 1.339 tỉ đồng cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Chính phủ ẢNH: CTV

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh An Giang khi đạt mức tăng trưởng 8,83% trong 6 tháng đầu năm, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng đầu khu vực ĐBSCL.

Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành để rà soát các cơ chế, chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước, quốc tế.

Bên cạnh đó, An Giang cần tiếp tục phát huy ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh như sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, khai thác trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu sẵn có, tỉnh cần tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chế biến sâu.

Phó thủ tướng cũng đề nghị tỉnh chú trọng tìm kiếm, mời gọi đầu tư trong các ngành nghề, lĩnh vực tạo giá trị kinh doanh cao hơn như dịch vụ tài chính, bất động sản, y tế, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp phát triển mạnh hơn về kinh tế tư nhân cả số lượng và chất lượng.

Tại buổi làm việc, tỉnh An Giang kiến nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án trọng điểm; xem xét bổ sung vốn ngân sách Trung ương cho các công trình hạ tầng, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và các dự án phục vụ APEC. Song song đó là có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, vật liệu xây dựng, đồng thời hỗ trợ nguồn lực triển khai các dự án phòng chống sạt lở, kéo điện ra đảo Thổ Châu và đầu tư hạ tầng chiến lược, tạo dư địa để địa phương bứt phá tăng trưởng trong giai đoạn tới.