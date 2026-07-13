Giáo viên ở An Giang tự học tiếng Anh miễn phí 30 phút mỗi ngày

Ngày 13.7, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện việc tự học tiếng Anh miễn phí cho giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học) và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Thời gian triển khai từ ngày 13.7đến ngày 22.8.2026.
Chương trình được thực hiện theo kế hoạch phối hợp giữa Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và Công ty cổ phần Five-Star E-Learning (FSEL).
Theo đó, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ quản lý, giáo viên về mục đích, ý nghĩa của Tháng tự học tiếng Anh miễn phí dành cho giáo viên năm 2026.
Về phía giáo viên, chủ động đăng ký tham gia và lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu, trình độ; thực hiện bài khảo sát năng lực đầu vào để hệ thống xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa, với 2 khóa học là tiếng Anh nền tảng (English Foundation) và luyện thi IELTS (IELTS Pathway).
Về hình thức học tập, giáo viên học trực tuyến trên nền tảng FSEL tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), chủ động thời gian học tập; hệ thống theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả tự động. Khuyến khích giáo viên học tối thiểu 2 bài học, tương đương khoảng 2 -3 giờ/tuần và duy trì học tập khoảng 30 phút/ngày để đạt hiệu quả.
Sở GĐ-ĐT tỉnh An Giang đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và các cơ sở giáo dục trực thuộc sở tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình đến cán bộ quản lý, giáo viên; tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên đăng ký tham gia Tháng tự học tiếng Anh miễn phí năm 2026. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc quá trình học tập, căn cứ kết quả hoàn thành chương trình do ban tổ chức xác nhận để thực hiện việc ghi nhận nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.
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