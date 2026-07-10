Giáo viên TP.HCM nhận phụ cấp ưu đãi từ tháng 7, truy lĩnh từ tháng 1

Giáo viên TP.HCM bắt đầu nhận phụ cấp ưu đãi theo nhiều mức độ

Theo đó, Sở GD-ĐT triển khai quy định để các cơ sở giáo dục công lập thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên, cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục (bao gồm cả người đang trong thời gian tập sự, thử việc hoặc hợp đồng áp dụng tiền lương theo bảng lương của viên chức) từ tháng 7 với các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Với quy định về thời gian có hiệu lực và áp dụng mức phụ cấp nêu trên, theo hiệu trưởng các trường công lập, giáo viên sẽ nhận phụ cấp ưu đãi theo nghề từ tháng 7 và được truy lĩnh phụ cấp theo nghề hàng tháng từ tháng 1 đến nay.

Giáo viên TP.HCM bắt đầu nhận ưu đãi phụ cấp theo nghề ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Từ mô hình và quy mô trường lớp các cấp học tại TP.HCM hiện nay, các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng theo nghị định như sau:

Mức phụ cấp ưu đãi 20% được áp dụng đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

được áp dụng đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Mức phụ cấp ưu đãi 30% được áp dụng giáo viên giảng dạy lý thuyết hoặc thực hành trong trường cao đẳng, trường trung cấp; Người trực tiếp hướng dẫn thực hành tại xưởng trưởng, trạm, trại, phòng thí nghiệm của trường cao đẳng, trường trung cấp hoặc hướng dẫn thực hành chương trình giáo dục nghề nghiệp trên tàu huấn luyện; Giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

được áp dụng giáo viên giảng dạy lý thuyết hoặc thực hành trong trường cao đẳng, trường trung cấp; Người trực tiếp hướng dẫn thực hành tại xưởng trưởng, trạm, trại, phòng thí nghiệm của trường cao đẳng, trường trung cấp hoặc hướng dẫn thực hành chương trình giáo dục nghề nghiệp trên tàu huấn luyện; Giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Mức phụ cấp ưu đãi 40% đối với giáo viên, cán bộ quản lý THCS, THPT, trung học nghề trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX



đối với giáo viên, cán bộ quản lý THCS, THPT, trung học nghề trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX Mức phụ cấp ưu đãi 45% được áp dụng đối với giáo viên trường mầm non, trường tiểu học.

được áp dụng đối với giáo viên trường mầm non, trường tiểu học. Mức phụ cấp ưu đãi 60% được áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác trong trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật, trường phổ thông dân tộc bán trú.

được áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác trong trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật, trường phổ thông dân tộc bán trú. Mức phụ cấp ưu đãi 60% được áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác trong trường, lớp dành cho người khuyết tật (trừ trường hợp quy định tại điều 4 Nghị định số 182/2026/NĐ-CP), trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hàng tháng đối với giáo viên, cán bộ quản lý các trường công lập và nhân sự hỗ trợ giáo dục , tính theo công thức sau:





Giáo viên nhận phụ cấp ưu đãi cùng kỳ lương, kể cả thời gian nghỉ hè, không tính đóng thuế

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM, giáo viên, cán bộ quản lý nhận phụ cấp ưu đãi theo nghề cùng kỳ lương hằng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Giáo viên tham gia khảo sát năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị theo quy định hiện hành của pháp luật.

Giáo viên được phân công giảng dạy liên trường được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng tại cơ sở giáo dục nơi quản lý nhà giáo.

Đối với cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường hoặc phân hiệu, hiệu trưởng, giám đốc được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất trong các điểm trường hoặc phân hiệu.

Phó hiệu trưởng, phó giám đốc được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất trong các điểm trường hoặc phân hiệu thuộc phạm vi được phân công phụ trách hoặc điều hành.

Giáo viên được phân công giảng dạy tại nhiều điểm trường hoặc phân hiệu được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề của điểm trường hoặc phân hiệu có số tiết dạy hoặc số giờ chuẩn giảng dạy nhiều nhất trong tháng, bao gồm cả số tiết, giờ được quy đổi, giảm hoặc tính đủ theo quy định (nếu số tiết dạy hoặc giờ chuẩn giảng dạy bằng nhau thì được hưởng mức cao nhất).

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị Phòng Văn hóa – Xã hội thuộc UBND phường, xã và đặc khu tham mưu UBND phường, xã và đặc khu triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định.



