TP.HCM sẽ sắp xếp trường học, các cấp học theo nguyên tắc nào?

Đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu 1 trường mầm non, 1 trường phổ thông

Ngày 9.7, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thành lập tổ công tác để xây dựng phương án tham mưu UBND TP triển khai thực hiện thí điểm theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phóng viên Báo Thanh Niên đặt vấn đề Sở GD-ĐT sẽ xây dựng phương án tham mưu với UBND TP.HCM việc thí điểm sáp nhập trường học theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT với nguyên tắc nào, việc sáp nhập có ảnh hưởng đến học sinh?

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay: Thực hiện Kế hoạch số 1186/KH-BGDĐT về đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới và thực hiện thí điểm một số mô hình đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX công lập và công văn số 4054/BGDĐT-GDPT về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, Sở GD-ĐT tham mưu UBND TP theo nguyên tắc: Lấy người học làm trung tâm. Bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục; Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh đến trường, không làm phát sinh rào cản địa lý và chi phí; Không ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh đầu cấp để duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục.

TP.HCM xây dựng phương án sắp xếp trường học hạn chế tối đa tác động đến tâm lý và hoạt động dạy học ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đồng thời Chánh văn phòng Sở GD-ĐT cho biết, việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu 1 trường mầm non, 1 trường phổ thông phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bảo đảm tính ổn định và kế thừa, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến hoạt động dạy học, tâm lý của học sinh, phụ huynh và nhà giáo.

TP tổ chức thực hiện linh hoạt theo một lộ trình phù hợp với thực tiễn và phải đảm bảo an toàn cho người dạy, người học, người quản lý.

Hiện nay, theo ông Hồ Tấn Minh, Sở GD-ĐT và các phường, xã đang thực hiện sắp xếp theo hướng tinh gọn, bám sát theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8.4.2026 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12.11.2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Trong đó, nghị quyết yêu cầu tiếp tục sắp xếp bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh; sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố phù hợp tình hình mới.

Sở GD-ĐT trình đề án thí điểm sắp xếp cơ sở giáo dục với TP trước ngày 20.7

Ngày 8.7, UBND TP.HCM triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đến Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND phường, xã, đặc khu về việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc thí điểm sắp xếp trường học đảm bảo an toàn cho người dạy, người học, người quản lý ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, sau khi tiếp nhận công văn của Bộ GD-ĐT về đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường có ý kiến chỉ đạo:

Giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND phường, xã, đặc khu, khẩn trương tham mưu UBND TP triển khai thực hiện thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường; thiết lập mô hình quản trị trường học.

TP yêu cầu thời gian trình đề án thí điểm trước ngày 20.7.

Theo Bộ GD-ĐT, TP.HCM là một trong 15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp, sáp nhập trường lớp học bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Lộ trình trước ngày 30.8 hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, quy mô dân số; hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026 - 2027.