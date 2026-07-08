TP.HCM giải thể Trường tiểu học bán công Nam Sài Gòn, học sinh đến trường nào?

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định giải thể Trường tiểu học bán công Nam Sài Gòn bởi loại hình trường bán công không còn tồn tại trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định hiện hành do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ký, có hiệu lực từ ngày 28.6.2026.

Học sinh đang học tại Trường tiểu học bán công Nam Sài Gòn được bảo đảm quyền học tập, được chuyển giao nguyên trạng hồ sơ học sinh, hồ sơ chuyên môn và tiếp tục học tập ổn định theo phương án do Sở GD-ĐT tổ chức thực hiện.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động được rà soát, bố trí, sắp xếp theo quy định của pháp luật, bảo đảm đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Đồng thời UBND TP.HCM ban hành quyết định về việc tổ chức lại Trường THPT Nam Sài Gòn thành Trường tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn trực thuộc Sở GD-ĐT.

Trụ sở của Trường tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn đặt tại Khu A, Đô thị mới Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Học sinh Trường tiểu học bán công Nam Sài Gòn ẢNH: BẢO CHÂU

TP.HCM cho phép Trường tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn được tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ học sinh, hồ sơ viên chức, người lao động, các hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường THPT Nam Sài Gòn và Trường tiểu học bán công Nam Sài Gòn sau khi giải thể theo quy định.

Học sinh đang học tại Trường THPT Nam Sài Gòn (trước khi tổ chức lại) và Trường tiểu học bán công Nam Sài Gòn (sau khi giải thể) được tiếp tục học tập tại Trường tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Viên chức, người lao động đang công tác tại Trường THPT Nam Sài Gòn (trước khi tổ chức lại) và Trường tiểu học bán công Nam Sài Gòn (sau khi giải thể) được bố trí công tác phù hợp theo nhu cầu vị trí việc làm của nhà trường và theo quy định của pháp luật.

Các loại hồ sơ, học bạ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã phát hành trước thời điểm tổ chức lại vẫn có giá trị pháp lý theo quy định.

Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản, tài chính, đất đai và hồ sơ liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sở GD-ĐT TP.HCM có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc sắp xếp, bố trí đội ngũ nhà giáo, viên chức đảm bảo số lượng theo định mức quy định, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để Trường tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn tổ chức thực hiện việc tuyển sinh, tiếp nhận học sinh.