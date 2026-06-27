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Giáo dục

Triển khai đại trà sắp xếp trường học từ đầu năm 2027

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
Dự kiến, lộ trình thí điểm tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các địa phương sẽ thực hiện tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12.2026 và triển khai đại trà trong quý 1/2027.

Thông tin trên được Bộ GD-ĐT đưa ra tại cuộc họp mới đây với các sở GD-ĐT về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp trường học

Giảm 586 trường, 709 vị trí quản lý

Tại đây, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết, sau 1 năm thực hiện việc sắp xếp trường học, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp theo đúng tiến độ. Theo đó, tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập giảm 586 trường, số vị trí lãnh đạo quản lý giảm 709 người.

Triển khai đại trà sắp xếp trường học từ đầu năm 2027- Ảnh 1.

Ông Thái Văn Tài cho biết cả nước giảm 586 trường học, 709 vị trí quản lý sau sắp xếp

ẢNH: MOET

Xu hướng giảm số lượng cơ sở giáo dục tập trung chủ yếu ở các cơ sở có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chưa hiệu quả; các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có chức năng, nhiệm vụ chồng chéo trên cùng một địa bàn...

Tuy nhiên, theo ông Thái Văn Tài, trên thực tế, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các địa phương vẫn còn tồn tại bất cập, hạn chế, chưa phù hợp với không gian phát triển và quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thuý, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, địa phương đầu tiên thực hiện sắp xếp trường học, cho biết, tỉnh đã giảm được 280/570 trường học. Theo bà Thuý, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp bước đầu hiện diện những khó khăn nhất định, nhưng "đây cũng là cơ hội để nâng cao chất lượng đội ngũ, đó chính là hiệu quả lớn nhất".

Triển khai đại trà sắp xếp trường học từ đầu năm 2027- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thuý, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, phát biểu tại cuộc họp

ẢNH: MOET

Tại Hà Nội, theo Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiền, sở đã xây dựng đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp theo 2 mô hình là sáp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc xây dựng mô hình trường liên cấp. Nguyên tắc là việc sắp xếp được thực hiện không quá 3 cơ sở giáo dục thành 1 cơ sở giáo dục để bảo đảm chất lượng quản lý giáo dục.

Là địa phương tham gia thí điểm sắp xếp trường lớp giai đoạn tới, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân đề xuất, cần đồng bộ về chỉ đạo, văn bản các cấp, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho địa phương trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng dữ liệu trong chuyển đổi số, thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc kết nối trong toàn ngành và xã hội.

Giảm biên chế nhưng phải tăng hiệu quả

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng, để tinh gọn bộ máy, đạt yêu cầu cao trong quản lý hệ thống giáo dục, việc tiếp tục sắp xếp bộ máy, mạng lưới trường lớp là cần thiết, bắt buộc phải làm và phải làm một cách hợp lý, có lộ trình, có thí điểm, phù hợp với bối cảnh, thực tiễn.

Ông Thưởng lưu ý, sắp xếp, tổ chức bộ máy là giảm biên chế nhưng tăng hiệu quả, triển khai thí điểm trước, đại trà sau, đánh giá ưu điểm, hạn chế với tinh thần chung và phải bàn về những khó khăn để dự báo và có những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc.

Ông Thưởng cũng đề nghị các sở GD-ĐT chủ động phối hợp với sở nội vụ, sở tài chính, các xã, phường để có sự thống nhất, phối hợp triển khai, có đánh giá tác động đầy đủ về đề án sắp xếp bảo đảm tối đa quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

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