Tiền phụ cấp ưu đãi nghề giáo viên mầm non, tiểu học tăng ra sao từ 1.7.2026?

Điều 3 của Nghị định số 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, cho biết nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học được mức phụ cấp ưu đãi nghề 45%.

Nghị định số 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7.7.2026; các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1.1.2026.

Giáo viên Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM cùng các học trò ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều 6 của nghị định quy định rõ những thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề. Theo đó, nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc đối tượng áp dụng của nghị định này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề trong các khoảng thời gian sau:

Thời gian đi công tác, làm việc hoặc học tập ở nước ngoài theo chế độ chi hưởng 40% tiền lương quy định tại khoản 4 điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CР; Thời gian bị đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam; Thời gian nghỉ thai sản đối với nhà giáo nữ và thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian nghỉ không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.

Cách tính phụ cấp ưu đãi theo nghề với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học

Theo Nghị định số 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ, mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hằng tháng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục được tính như sau:

Mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hằng tháng = (Hệ số lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)) x Mức lương cơ sở x Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Đối với trường hợp trong tháng có thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề (theo quy định tại điều 6 Nghị định) thì mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với thời gian còn lại của tháng được tính như bảng dưới đây.

Công thức tính mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề, được quy định tại Nghị định số 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG

Bảng lương giáo viên tiểu học từ 1.7.2026 khi lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG

Từ 1.7.2026, mức lương cơ sở tăng lên thành 2.530.000 đồng/tháng, kéo theo thay đổi về tiền lương, phụ cấp... đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ví dụ 1, một giáo viên mầm non hạng 3, bậc 1, hệ số lương 2,1, không có phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung, có mức phụ cấp ưu đãi theo nghề là 45%, thì mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hằng tháng là = 2,1x 2.530.000 x 40% = 2.125.200 đồng.

Ví dụ 2, trong tháng đó, có 12 ngày giáo viên mầm non nói trên không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề do đi công tác nước ngoài hưởng chế độ, thì mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề giáo viên đó thực nhận được trong tháng = (2.125.200 / 22 ngày) x (22 ngày - 12 ngày) = 966.000 đồng.

Hệ số lương đặc thù nhà giáo (hệ số 1,25 với giáo viên mầm non và hệ số 1,15 với giáo viên tiểu học và các chức danh nhà giáo khác) vẫn đang nằm trong dự thảo và chưa được áp dụng trong cách tính lương hiện nay cho giáo viên.

Phương thức chi trả phụ cấp ưu đãi theo nghề Phụ cấp ưu đãi theo nghề được trả cùng kỳ lương hằng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị theo quy định hiện hành của pháp luật.

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, cùng các em học sinh ẢNH: NHẬT THỊNH



