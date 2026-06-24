Lương giáo viên tiểu học tăng ra sao từ 1.7.2026?

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Bảng 1. Công thức tính lương, phụ cấp từ 1.7.2026, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, theo đó có thể tính lương giáo viên tiểu học và các khoản phụ cấp ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG

Theo Bộ Nội vụ, từ ngày 1.7.2026, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được căn cứ vào hệ số lương, phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước và mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.

Như vậy, nếu chiếu theo công thức trên và hệ số lương hiện hưởng của giáo viên tiểu học, ta có bảng lương giáo viên tiểu học, nếu áp dụng mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng, từ 1.7.2026.

Giáo viên tiểu học tại TP.HCM cùng các em học sinh ẢNH: NHẬT THỊNH

Bảng 2. Bảng lương giáo viên tiểu học từ 1.7.2026 khi tăng lương cơ sở lên thành 2.530.000 đồng/tháng (chưa bao gồm phụ cấp) ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG

Nếu hệ số lương đặc thù nhà giáo được duyệt, lương giáo viên tiểu học sẽ thế nào từ 1.7.2026?

Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý. Theo dự thảo Nghị định, hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp.

Theo dự thảo, các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng. Hệ số lương đặc thù vẫn đang nằm trong dự thảo và chưa được áp dụng trong cách tính lương hiện nay cho giáo viên.

Do đó, nếu hệ số lương đặc thù nhà giáo được duyệt và từ 1.7.2026 khi áp dụng tăng mức lương cơ sở lên thành 2.530.000 đồng, công thức tính mức lương đối với giáo viên tiểu học như sau:

Mức lương giáo viên tiểu học nếu áp dụng hệ số lương đặc thù và tăng lương cơ sở = Mức lương cơ sở (2.530.000 đồng) x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù (1,15).