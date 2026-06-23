Lương giáo viên mầm non thế nào từ 1.7.2026 khi tăng lương cơ sở?

Lương giáo viên mầm non tăng thế nào từ 1.7.2026?

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Giáo viên mầm non TP.HCM và trẻ trong một ngày hội truyền thống ẢNH: DIỄM KIỀU

Theo Bộ Nội vụ, từ ngày 1.7.2026, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được căn cứ vào hệ số lương, phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước và mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các nhóm đối tượng quy định, mức lương thực hiện từ ngày 1.7.2026 được xác định bằng mức lương cơ sở 2.530.000 đồng mỗi tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở cũng được xác định bằng mức lương cơ sở 2.530.000 đồng mỗi tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Công thức tính lương, phụ cấp từ 1.7.2026, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG

Như vậy, nếu chiếu theo công thức trên và hệ số lương hiện hưởng của giáo viên mầm non, ta có bảng lương giáo viên mầm non, nếu áp dụng mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng, từ 1.7.2026 như dưới đây (chưa bao gồm phụ cấp).

Bảng 1. Đây là bảng lương giáo viên mầm non nếu tăng lương cơ sở lên thành 2.530.000 đồng/tháng, từ 1.7.2026 (chưa bao gồm phụ cấp) ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG

Nếu hệ số lương đặc thù nhà giáo được duyệt, lương giáo viên mầm non sẽ thế nào từ 1.7.2026?

Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý.

Theo dự thảo Nghị định, hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp.

Nếu hệ số lương đặc thù nhà giáo được duyệt, lương giáo viên mầm non sẽ thế nào từ 1.7.2026 khi áp dụng tăng mức lương cơ sở lên thành 2.530.000 đồng? Khi đó, công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau:

Mức lương giáo viên mầm non nếu áp dụng hệ số lương đặc thù và tăng lương cơ sở = Mức lương cơ sở (2.530.000 đồng) x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Theo dự thảo của nghị định, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Bảng 2. Đây là bảng lương giáo viên mầm non nếu áp dụng hệ số lương đặc thù là 1,25 và tăng lương cơ sở, từ 1.7.2026 ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG





Lương giáo viên mầm non hiện nay chưa áp dụng hệ số lương đặc thù Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên hôm nay (23.6), nhiều giáo viên mầm non tại TP.HCM cho biết cách tính lương của giáo viên mầm non hiện nay vẫn theo hệ số như từ trước đến nay, chưa áp dụng hệ số lương đặc thù (bảng 1). Về đề xuất hệ số lương đặc thù, ngày 12.11.2025, góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ Nội vụ có công văn gửi Bộ GD-ĐT. Bộ Nội vụ viện dẫn các quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách chính sách tiền lương, đặc biệt là Kết luận số 83-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1.7; các quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến của Đảng ủy Quốc hội (về sửa đổi, bãi bỏ cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở T.Ư), thì việc quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo là không có cơ sở chính trị, pháp lý. Bộ Nội vụ nêu rõ, theo nguyên tắc thiết kế của chế độ tiền lương hiện hành thì viên chức các ngành sự nghiệp áp dụng một bảng lương chung để thuận lợi cho việc xếp lương khi điều động, luân chuyển trong các cơ quan, đơn vị của nhà nước; chính sách đặc thù ngành nghề được thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Trong khi đó, chiều 14.11.2025, Bộ GD-ĐT phát đi thông cáo báo chí làm rõ hơn quy định "hệ số lương đặc thù" trong chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, trong đó cung cấp thêm thông tin làm rõ cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý của đề xuất này. Theo Bộ GD-ĐT: "Hệ số lương đặc thù là giải pháp chính sách cụ thể để thực hiện lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, có căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý". Theo Bộ GD-ĐT, 29 năm qua, chủ trương "lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp" và ngoài lương, nhà giáo "có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng" luôn được xác định là nhiệm vụ, giải pháp nhất quán trong các nghị quyết, kết luận của Đảng, từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII năm 1996 về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết số 29-NQ/TW năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 91-KL/TW năm 2024 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, trong đó nêu rõ: "Có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho nhà giáo". "Những văn bản nêu trên là những căn cứ chính trị quan trọng để Quốc hội quy định "Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp" tại điểm a khoản 1 điều 23 luật Nhà giáo và quy định "Phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật" tại điểm b khoản 1 điều 23 luật Nhà giáo. Từ đó, xác lập căn cứ pháp lý để Chính phủ cụ thể hóa thành các nội dung tại Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo theo yêu cầu của Quốc hội. Như vậy, hệ số lương đặc thù là giải pháp chính sách cụ thể để thực hiện lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, có căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý", trích thông cáo báo chí của Bộ GD-ĐT.