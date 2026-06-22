Giáo viên mầm non có những chính sách gì mới nhất?

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm, chế độ hưu trí theo luật Nhà giáo 2025 thực hiện thế nào?

Điều 26 luật Nhà giáo 2025 (luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026) quy định chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của nhà giáo thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này và điều 27 của luật này.

"Nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi" luật Nhà giáo 2025 nêu rõ.

Giáo viên mầm non ở TP.HCM và các trẻ trong ngày hội cùng gói bánh chưng ẢNH: DIỄM KIỀU

Liên quan chế độ nghỉ hưu của nhà giáo, mới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 1114 /BHXH-CSXH hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tạm thời giải quyết chế độ hưu trí theo luật Nhà giáo 2025.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong thời gian chờ hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tạm thời giải quyết chế độ hưu trí đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng từ ngày 1.1.2026 theo quy định tại khoản 2 điều 26 luật Nhà giáo.

Cụ thể, thứ nhất, tại thời điểm đề nghị giải quyết phải đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non, thuộc nhóm viên chức có mã số chức danh nghề nghiệp bắt đầu bằng V.07 - áp dụng quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 2.2.2021 của Bộ GD-ĐT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT) trong cơ sở giáo dục mầm non công lập hoặc phải đang giữ chức danh là giáo viên mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục và có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thuộc chức danh đó.

Thứ hai, đối với các trường hợp không thuộc khoản 1 nêu trên, trước mắt thực hiện giải quyết chế độ hưu trí theo quy định chung của pháp luật về Bảo hiểm xã hội và sẽ điều chỉnh khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tỉnh thành tiếp tục phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội) để được xem xét, hướng dẫn.

Giáo viên mầm non nào được hưởng chính sách tinh giản biên chế?

Ngày 9.6, Bộ Nội vụ ban hành công văn số 5859/BNV-TCBC về vấn đề thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với giáo viên mầm non, gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ nhận được một số văn bản của các địa phương hỏi về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đối với giáo viên mầm non. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ có ý kiến trả lời trên 2 nhóm giáo viên mầm non.

Giáo viên mầm non làm việc quần quật cả ngày, từ sáng sớm tới chiều tối, cùng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Thứ nhất, đối với giáo viên mầm non có tuổi đời thấp hơn tối đa không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, tại khoản 2 điều 26 luật Nhà giáo đã quy định chính sách đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non được nghỉ hưu thấp hơn tối đa không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Theo đó, trường hợp giáo viên mầm non có tuổi đời thấp hơn tối đa không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường mà có nguyện vọng nghỉ hưu thì thực hiện chính sách nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nên không đặt vấn đề thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đối với trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Thứ hai, đối với giáo viên mầm non còn lại (không thuộc đối tượng quy định tại điểm 1) và thuộc một trong các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế quy định tại điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND cấp xã xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Nghị định số 154/2024/NĐ-CP.

Nghề giáo viên mầm non ngày càng đòi hỏi cao

Luật Nhà giáo 2025 quy định trình độ chuẩn với giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

Song, trong thực tế, không chỉ là chuyện đủ bằng cấp chuyên môn và sự chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ bằng những kiến thức nghiệp vụ đơn thuần, nghề giáo viên mầm non hiện nay ngày càng đòi hỏi cao. Mỗi người phải thích ứng, học hỏi liên tục để không bị tụt lại phía sau.

Trong bối cảnh trẻ em hiện nay giỏi tiếng Anh, tiếp xúc công nghệ sớm, đặc biệt trí tuệ nhân tạo AI bùng nổ, giáo viên cần ứng dụng công nghệ, khơi gợi, phát huy hết sự sáng tạo của trẻ, và điều này cần hài hòa, tránh lạm dụng.

Cô Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, TP.HCM cùng trẻ trong hoạt động giáo dục bé học gói bánh ẢNH: DIỄM KIỀU

"Nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên mầm non trong thời đại mới là bắt buộc", thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nuôi, giảng viên Khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nói. Bà Nuôi cho hay: "Ngày trước, mọi người thường chỉ biết đến vai trò của giáo viên là chăm sóc, nuôi dưỡng, tổ chức những hoạt động đơn lẻ. Bây giờ yêu cầu cao hơn, giáo viên mầm non ngoài chăm sóc, nuôi dưỡng, phần giáo dục trẻ không còn là tổ chức những hoạt động đơn lẻ như múa hát, kể chuyện, các môn học phải được yêu cầu kết nối với nhau, đi theo một triết lý, như Việt Nam đang thực hiện giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

Đáng chú ý, bà Nuôi khẳng định gốc rễ của tất cả đổi mới phải là tình yêu thương của giáo viên mầm non dành cho trẻ.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục mầm non, các tập thể, cá nhân cần tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm và phát huy tính sáng tạo của trẻ. Đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI và học liệu số trong tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng hiệu quả, thực chất.

Một số điểm nổi bật của Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND hỗ trợ giáo viên, trẻ em mầm non tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động tại TP.HCM, có hiệu lực từ 1.9.2025 INFOGRAPHIC: THÚY HẰNG - AI



