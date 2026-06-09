Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học và làm việc thế nào để không bị đào thải?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
09/06/2026 20:07 GMT+7

Học và làm việc thế nào để không bị đào thải trong bối cảnh xã hội, thị trường thay đổi liên tục? Góc nhìn từ các chuyên gia mang đến nhiều thông tin đáng chú ý.

Điều kiện tiên quyết để không bị đào thải với công việc và với chính mình

Chiều 8.6, bên lề sự kiện ra mắt Talentnet Academy và tọa đàm "Phương trình tăng trưởng mới" diễn ra tại TP.HCM do Talentnet tổ chức, bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Chủ tịch Hội đồng thành viên CAO Fine Jewellery, chia sẻ thêm với PV Báo Thanh Niên nhiều góc nhìn của bà về năng lực của người lao động hiện nay. Đặc biệt, bà nêu ra cách để sinh viên, người lao động học hỏi, thích ứng trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) và mọi thứ biến động không ngừng.

Học và làm việc thế nào để không bị đào thải? - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà Huỳnh Thị Xuân Liên cho hay lao động Gen Z (thế hệ Z, những bạn trẻ sinh từ 1997 - 2012), đang là nguồn lao động chính của các doanh nghiệp. Các bạn mang đến cho doanh nghiệp một làn gió năng lượng mới, cập nhật tức thì với những gì đang xảy ra trên thị trường. Đây là thế hệ thích ứng thông tin nhanh, góc nhìn nhiều chiều. Đặc biệt, khi AI đang tạo ra làn sóng mới, Gen Z có khả năng đáp ứng, bắt kịp AI nhanh hơn những thế hệ trước đó. Và đây là những lợi thế lớn, để thấy rằng doanh nghiệp không thể thiếu họ.

Nhưng theo bà Liên, để lao động Gen Z thể hiện tốt nhất, có môi trường tạo ra những giá trị, cần sự dẫn đường, đặc biệt quá trình dẫn dắt này cần sự trưởng thành của thế hệ đi trước, để góc nhìn về doanh nghiệp được tròn trịa, thấu đáo hơn. Đặc biệt, với lao động thế hệ Z - thế hệ tập trung vào bản thân nhiều hơn, thì câu chuyện ở đây là cần tạo ra văn hóa gắn kết, để tất cả mọi người cùng tập trung vì một mục tiêu đề ra, điều này có thể sẽ khó hơn với những lao động thế hệ khác.

Song, bà Liên cho rằng, những thách thức này đòi hỏi lãnh đạo cần có khả năng nhìn thấy sự khác biệt và chấp nhận sự khác biệt của lao động Gen Z, cho họ thấy cảm giác được thuộc về. 

Những lao động trẻ hiện nay có yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, giá trị của doanh nghiệp, môi trường, văn hóa nơi làm việc... Như vậy, cần sự thay đổi, nỗ lực của cả 2 phía, người dẫn đường và những lao động thế hệ mới, để tạo ra đòn bẩy thúc đẩy năng lực nhân sự.

Có phải chỉ học trong giảng đường, 4 năm đại học là đủ để làm việc?

Bà Liên cho biết, trong thực tế hiện nay các trường đại học trong nước đã thay đổi cách giảng dạy. Không chỉ giảng dạy theo cách truyền thống nữa, nhiều trường đại học đang nhắc tới các khái niệm khai phóng, đại học của những người xuất sắc, của những người mơ những giấc mơ lớn...

Học và làm việc thế nào để không bị đào thải? - Ảnh 2.

Bà Huỳnh Thị Xuân Liên chia sẻ tại chương trình

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Nhiều trường đại học khai phóng tư duy, nội lực của sinh viên, để các bạn thích ứng nhanh với sự thay đổi. Bởi những kiến thức hôm nay có thể ngày mai đã trở thành lỗi thời, chỉ những năng lực, tư duy mới có thể giúp mỗi sinh viên, mỗi người đi làm thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi không ngừng.

"Tư duy ham học hỏi, luôn đổi mới sáng tạo trở thành những điều kiện bắt buộc của mỗi người, không chỉ với sinh viên hay lao động trẻ. Những ai hiểu được điều đó, chọn và biết cách phát triển bản thân, đi cùng tốc độ, sự thay đổi của thị trường sẽ không phải bị đào thải với công việc của mình và với chính mình", bà Huỳnh Thị Xuân Liên nhấn mạnh.

Câu chuyện của học tập và năng lực tư duy

Sự kiện chiều 8.6 cũng diễn ra tọa đàm "Phương trình tăng trưởng" giữa lãnh đạo cấp cao từ nhiều doanh nghiệp. Một trong số những khách mời là tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH VinUni.

Trong phần trình bày của mình, tiến sĩ Lê Mai Lan nhấn mạnh tới hai từ khóa về "văn hóa học tập" và "năng lực tư duy". Theo đó, một trong những câu chuyện quan trọng nhất tại Vingroup là xây dựng văn hóa học tập. Học tập không chỉ là tiếp thu kiến thức hay kỹ năng mới, mà còn là quá trình định hình lý tưởng sống, hệ giá trị và cách mỗi người nhìn nhận vai trò của mình trong gia đình, công việc và xã hội.

Học và làm việc thế nào để không bị đào thải? - Ảnh 3.

Tiến sĩ Lê Mai Lan chia sẻ tại tọa đàm

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Sau học tập là câu chuyện của năng lực tư duy, từ tư duy hệ thống, khoa học đến tư duy đơn giản hóa và sáng tạo.

Trong đó, theo bà Mai Lan, tư duy đơn giản hóa là năng lực khó nhất, bởi con người thường có xu hướng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Điều quan trọng là phải nhìn ra đâu là vấn đề cốt lõi để tập trung nguồn lực giải quyết. Bên cạnh đó, tư duy sáng tạo không đơn thuần là nghĩ ra ý tưởng mới mà là khả năng thiết kế những giải pháp mới cho những bài toán thực tế. Để làm được điều đó, mỗi cá nhân cần tích lũy rất nhiều năng lực nền tảng, từ khả năng quan sát, phân tích, kết nối cho đến khả năng hành động và hiện thực hóa ý tưởng.

Điểm nhấn của sự kiện chiều 8.6 còn là báo cáo "Mức độ sẵn sàng năng lực đội ngũ của doanh nghiệp Việt Nam 2026" (Vietnam Enterprise Workforce Capability Readiness 2026) được ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Talentnet Academy, công bố.

Thông tin đáng chú ý từ báo cáo cho thấy, sức hút công nghệ đang dịch chuyển từ giai đoạn nhận thức sang giai đoạn ứng dụng thực tế. 31,1% doanh nghiệp ưu tiên triển khai AI vào vận hành, bứt phá năng suất lao động khỏi các lối mòn cũ.

Học và làm việc thế nào để không bị đào thải? - Ảnh 4.

Báo cáo 'Mức độ sẵn sàng năng lực đội ngũ của doanh nghiệp Việt Nam 2026' đưa ra những thông tin về ứng dụng thực tế AI trong các doanh nghiệp

ẢNH: THÚY HẰNG


Tin liên quan

Học toán thì mới ra tiền, còn học văn chỉ là viển vông?

Học toán thì mới ra tiền, còn học văn chỉ là viển vông?

'Một hôm tôi đi dạy, sinh viên hỏi tôi là 'Thầy ơi trong thời đại công nghệ, AI, em thấy học toán thì mới ra tiền, còn học văn toàn là viển vông, sến súa, vậy sao mình phải học văn làm gì?', một giảng viên kể.

Khám phá thêm chủ đề

Đào thải lao động bị đào thải người lao động bị đào thải học tập để không bị đào thải trí tuệ nhân tạo AI Talentnet lao động Gen Z
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận