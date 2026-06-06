'Khối chưa nghỉ hưu' toát mồ hôi với 'khối nghỉ hè'

Ngại làm phiền khi phải đưa con đến văn phòng

Chị Thúy Trinh, trú xã Bình Hưng, TP.HCM, thấy mới có tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè trôi qua mà cả nhà đã bao phen "toát mồ hôi". Năm nay, con trai Sony của chị 9 tuổi, bé đã lớn, khó có thể đăng ký bán trú hè trong các trường mầm non hay trung tâm giữ trẻ ngoài giờ nữa, nên hai vợ chồng chị thay phiên nhau trông con. Chồng chị Trinh là kiến trúc sư, những ngày được làm việc ở nhà, Sony sẽ ở nhà cùng ba. Ngày nào ba phải ra công trường, Sony lại theo mẹ lên văn phòng công ty.

"Tụi nhỏ mà, ngồi một lúc là thấy chán, có tô màu, đọc truyện, học tiếng Anh gì cũng được một lúc là đòi món này món khác, đòi xem iPad, điện thoại... Có những lúc mọi người cần tập trung làm việc thì ảnh chạy lăng xăng, ồn ào. Cũng may là mọi người ở công ty đều là người thân quen, nên dễ thông cảm. Nhưng tôi cũng thấy bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mới có mang theo con tới chỗ làm, bởi có thể làm phiền mọi người xung quanh", chị Trinh nói.

Nhiều phụ huynh đành mang theo 'khối nghỉ hè' lên văn phòng, dù rất ái ngại, lo lắng con làm phiền mọi người ẢNH: T.N DÙNG AI

Đồng thời, người mẹ cũng cho hay, dù lý tưởng luôn là không được cho con xem nhiều ti vi, thiết bị điện tử. Nhưng vào ngày hè này, nhiều nguyên tắc phải phá vỡ, trẻ con chắc chắn dùng thiết bị điện tử nhiều hơn những ngày trong năm học, bởi cha mẹ không thể nào ngồi chơi suốt cùng con được.

"Tôi chỉ mong ước trường học công lập trong mùa hè này cũng tổ chức các khóa hè, các câu lạc bộ hè để trẻ con có thêm không gian vui chơi an toàn. Tụi nhỏ nghỉ hè lâu ngày cũng rất nhớ trường lớp, bạn bè", chị Trinh kể.

Lệch pha giữa thời gian biểu ở trường và ở nhà của khối nghỉ hè

Xoay xở khi vừa làm việc vừa chăm sóc con, chơi cùng con, đảm bảo con luôn được ăn uống ngủ nghỉ, giáo dục khoa học như quá trình ở trường lớp luôn là một bài toán khó, thách thức các bậc làm cha mẹ.

Như chị Hoàng Thanh Hoài, nhân viên kế toán công ty tư nhân, làm việc tại phường Bình Đông, TP.HCM, cho biết thời gian này ngày nào cũng dắt theo con gái 9 tuổi đi làm cùng do chưa tìm được lớp bán trú hè nào phù hợp.

Chị đăng ký cho con học một số CLB thể thao trong một số buổi sáng, chiều; còn lại trong khi chị làm việc ở văn phòng, con gái chị ngồi cạnh mẹ để làm bài tập, vẽ tranh, thi thoảng chị cho mượn điện thoại để học tiếng Anh.

"Trẻ con không ngồi tập trung lâu như người lớn được. Ngồi chơi một lúc, con ồn ào, chạy lung tung văn phòng, kéo bàn ghế. Chưa kể những lúc có công việc phải làm gấp nhưng con đứng bên cạnh đòi cái này, cái kia, hay phải bắt mẹ nằm bên cạnh mới ngủ trưa trong khi tôi còn lu bu quá trời việc. Mang con đi lên văn phòng thế này, lâu dài không ổn, tôi ngại ảnh hưởng tới mọi người xung quanh", chị Hoài kể.

Làm việc trực tuyến ở nhà lĩnh vực thiết kế nội thất, không phải đến văn phòng thời gian này nhưng chị Vũ Minh Ngọc, trú phường Phú Thuận, TP.HCM, có 2 con gái 7 tuổi và 5 tuổi, vẫn đầu bù tóc rối khi vừa lo chạy "deadline", vừa lo nấu nướng cho các con ăn ngày 3 bữa, cho các con vẽ tranh, múa hát, dạy các con học tiếng Anh, quản lý các con không cả ngày "dán" mắt vào màn hình điện thoại, ti vi, chưa kể những lúc phải làm "trọng tài" khi hai con giận nhau, cãi vã, khóc lóc...

"Tôi đã thiết kế thời gian biểu cụ thể cho 9 tuần hè của con, nhưng mấy ngày nghỉ hè vừa qua chỉ được tối đa là 60%. Ví dụ kế hoạch là 6 giờ phải dậy, thì bọn nhỏ thường ngủ tới 8 giờ. Buổi trưa chúng lại không ngủ trưa, chưa kể có lúc công việc của mẹ phát sinh thêm thời gian, các con ồn ào khiến mẹ khó có thể tập trung làm gấp" chị Ngọc nói.

Các con của chị Ngọc trong khoảng thời gian ngồi ngoan vẽ tranh ẢNH: MINH NGỌC

Cũng vì từng trải qua những ngày quay như chong chóng, không thể cân hết mọi việc vừa trông con, vừa làm việc cơ quan trọn vẹn, chị Thúy Ngọc, nhân viên văn phòng, trú phường Bình Đông, TP.HCM, vừa gửi con trai 7 tuổi về nhà ông bà ngoại ở Tây Ninh (khu vực Long An cũ) để con chơi ít ngày. Những ngày con về lại TP.HCM, chị Thúy Ngọc nhờ thêm ông bà nội phụ giúp.

"Có những ngày tôi làm trực tuyến ở nhà, con ngồi chơi bên cạnh, nhưng được một lúc con kêu chán, kêu mẹ phải chơi cùng. Bỏ mặc con thì tội nghiệp, mà chơi cùng con thì mọi thứ ê hề ra, thật sự nhiều lúc rất áy náy với con", chị Thúy Ngọc chia sẻ.

Ngày hè, có áp lực, có bận bịu, nhưng mong mỗi người mẹ đừng quên điều này

Bà Trần Thị Quế Chi, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo, đồng tác giả cuốn sách "Nguyên tắc nghề làm mẹ" (NXB ĐH Huế) mới phát hành, cũng là một người mẹ, vừa làm việc, vừa "cân" 4 đứa con, từ độ tuổi mầm non tới đại học, quán xuyến việc nhà cửa trong suốt mùa hè.

Con lớn nhất của bà Chi đã vào đại học, có thể phụ giúp mẹ nhiều việc trong gia đình, chăm sóc các em. Bà Chi tổ chức, sắp xếp lại vai trò, vị trí của từng thành viên trong nhà, để tất cả mọi người cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau, duy trì sự kết nối trong một gia đình, đảm bảo an toàn cho các con về thể chất, tinh thần.

"Khối nghỉ hè bắt đầu và chúng ta vào việc", bà nói vui với mọi người trong cơ quan, mọi thành viên trong gia đình và thúc đẩy tinh thần làm việc tích cực của mỗi người.

Đồng tác giả cuốn sách "Nguyên tắc nghề làm mẹ" tâm niệm, khi chúng ta sáng tạo nhiều hơn trong công việc, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để có thể giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả thực chất hơn, từ đó chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian hơn dành cho các con. Như vậy, mỗi người mẹ cũng cần phải học hỏi mỗi ngày, để thích ứng trong thời đại công nghệ, đồng hành với con.

Sự kết nối của người mẹ cùng các con, có thể là cái ôm, ngồi nói chuyện cùng, chơi cùng con trong một khoảng thời gian chất lượng ẢNH: MINH NGỌC

Song, có những điều không bao giờ có thể thay thế công nghệ, đó là sự quan tâm của người mẹ dành cho con. Đó có thể là một cái ôm mẹ dành cho con, một sự lắng nghe, những khoảng thời gian chất lượng để mẹ và các con cùng ăn cơm, cùng nghe những lời con muốn nói.

"Đừng phớt lờ con trẻ. Nhiều khi trong công việc, đặc biệt khi vào mùa hè này, khi vừa phải làm việc vừa trông con quá áp lực, nhiều phụ huynh chúng ta nghĩ là "ôi trẻ con biết gì đâu". Thế là những lời nói, câu chuyện của con rơi vào quên lãng. Nhưng dần dần, các con sẽ không kể cho mẹ nghe nữa, không chọn mẹ làm bạn nữa. Sự kết nối giữa người mẹ với các con ở vị thành niên là điều cực kỳ quý giá. Mùa hè là lúc lý tưởng, để những điều kết nối ấy được hiện diện, ở những hình thức khác nhau, tùy theo độ tuổi của con, tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình", bà Quế Chi bày tỏ.