Để trẻ có mùa hè ý nghĩa, an toàn

Trẻ mới nghỉ hè mấy ngày mà nhiều nhà đã đảo lộn sinh hoạt. Nhiều phụ huynh đang phải xoay xở toát mồ hôi, hoặc gửi con tới những khóa bán trú ngắn hạn, hoặc buộc phải đưa con đi làm cùng.

Mùa hè, cha mẹ có thể “kéo” con ra khỏi thế giới ảo bằng những trò chơi thực tế ẢNH: THÚY HẰNG

Tuy nhiên phụ huynh cũng gặp thách thức khi nhiều khóa bán trú hè chi phí quá cao, có khóa lên tới 17 triệu đồng/6 tuần, vượt quá khả năng tài chính, hoặc giờ nhận và giao trẻ không thuận lợi.

"Tôi đang đi tìm chỗ học bán trú hè cho con mà chưa có chỗ nào phù hợp. Mang con lên văn phòng lâu dài không ổn. Tâm trạng phụ huynh khó có thể đáp ứng vẹn toàn cả công việc và trông con, không ảnh hưởng những người xung quanh", chị Hoàng Thanh Hoài, nhân viên kế toán, làm việc tại P.Bình Đông, TP.HCM, cho biết.

L ÀM VIỆC + LÀM BẠN VỚI "KHỐI NGHỈ HÈ"

Chị Vũ Minh Ngọc, là freelancer (người làm tự do) trong lĩnh vực thiết kế nội thất ở P.Phú Thuận, TP.HCM, có 2 con 7 tuổi và 5 tuổi, cho biết điều khó nhất là vừa cân đối được thời gian làm việc của mình vừa chăm sóc, quán xuyến việc ăn - ngủ - nghỉ, học tập của "khối nghỉ hè". Trước ngày con nghỉ hè, chị Ngọc đã thiết kế thời gian biểu chi tiết, cụ thể cho cả 9 tuần. Mỗi tuần là một chủ đề khác nhau, như "đại dương", "khủng long", "vũ trụ", "thực vật", "côn trùng", "Việt Nam"… Tương ứng với mỗi chủ đề là các hoạt động vẽ tranh, đọc truyện, làm toán, học tiếng Anh, viết sáng tạo, trồng cây, ra ngoài khám phá, thăm bảo tàng vào cuối tuần. Trong ngày có các hoạt động cố định như tập thể dục, làm toán, viết sáng tạo, cùng mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa; thời gian cả nhà tự học; cả nhà cùng xem ti vi; cùng trò chuyện trước khi đi ngủ…

Trường mầm non công lập TP.HCM giữ trẻ trong hè Bên cạnh các trường mầm non tư thục, các nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập tư thục thường giữ trẻ trong hè, trong hè 2026, các trường mầm non công lập có thể giữ trẻ từ 15.6 - 14.8. Nhiều trường công lập của TP.HCM như Trường mầm non Sơn Ca 14, P.Phú Nhuận; Trường mầm non 19/5, P.Hòa Hưng; Trường mầm non Sóc Nâu, P.An Hội Tây… giữ trẻ trong hè 2026, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ 15.6 - 11.7 (4 tuần); đợt 2 từ 13.7 - 14.8 (5 tuần); nhận trẻ đang học tại trường hoặc các trẻ khác nếu phụ huynh có nhu cầu. Học phí hè và các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ tuân thủ theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 24.7.2025 của HĐND TP.HCM về Quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM năm học 2025-2026. Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết việc các trường công lập giữ trẻ trong hè tùy theo thực tế địa phương, điều kiện đơn vị, nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, tổ chức trên tinh thần tự nguyện của giáo viên, nhân viên. Kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè được Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND phường, xã, đặc khu phê duyệt. Nhà trường tổ chức khảo sát, lấy ý kiến cha mẹ trẻ và chỉ tổ chức khi cha mẹ trẻ có nhu cầu gửi trẻ trong hè. Các hoạt động hè nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện; nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh; an toàn tuyệt đối sức khỏe cho trẻ, đảm bảo các điều kiện an toàn trường học, vệ sinh thực phẩm.

Là người làm việc tự do, không phải đến văn phòng nhưng chị Ngọc thừa nhận vừa làm việc trực tuyến, vừa chăm sóc con là cực khó. Khó nhất là cân đối thời gian giữa công việc và chăm sóc con, nên dễ xảy ra tình trạng ở trường con được chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học rất khoa học, ở nhà thì lại "lệch pha".

"Thời gian biểu đã rõ ràng, nhưng qua 4 ngày đầu tiên nghỉ hè cả nhà chỉ tuân thủ được tối đa 60%", chị Ngọc nói.

Chị Ngọc thiết kế thời gian biểu mùa hè cho các con ảnh: NVCC

Đ Ể TRẺ KHÔNG DÁN MẮT CẢ NGÀY VÀO ĐIỆN THOẠI

Cô Lê Thị Ngọc Giàu, giáo viên (GV) Trường mầm non Tân Phong, P.Tân Hưng, TP.HCM, cho biết trong thời đại công nghệ, đặc biệt là vào mùa hè, khó có thể không cho trẻ tiếp xúc hoàn toàn với các thiết bị, ứng dụng công nghệ, nhưng cha mẹ có thể đồng hành, hướng dẫn trẻ sử dụng an toàn, phục vụ việc học hoặc giải trí có chủ đích.

Cần lưu ý, phụ huynh không nên để ti vi, điện thoại thông minh "trông con" giúp mình. Ví dụ, cha mẹ có thể quy định mỗi ngày cho con xem YouTube 30 phút, hoặc 60 phút, nếu con hoàn thành bài học tiếng Anh, bài tập vẽ hoặc đọc xong bao nhiêu trang sách…

Cô Nguyễn Thị Cẩm Hồng, GV Trường mầm non Bình Hưng, xã Bình Hưng, cho hay phụ huynh có thể ứng dụng công nghệ, công cụ AI để cùng con tạo ra những bài tập, câu đố vui trong mùa hè. Như các GV mầm non thường dùng các ứng dụng Kahoot, Wordwall… để tạo các bài tập trắc nghiệm, câu đố, trò chơi, vòng quay may mắn… thú vị, hấp dẫn. Từ đó, cha mẹ và con có thể cùng học, cùng chơi.

Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Nhi - Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng, TP.HCM, cho biết mới đầu hè 2026 đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tích cho trẻ ở một số địa phương, như trẻ đá bóng giữa trời nắng bị sốc nhiệt; trẻ phải cấp cứu khi hồ bơi bị rò rỉ điện; trẻ bị đuối nước khi đi tắm sông cùng bạn… Bác sĩ Thanh Hà cảnh báo phụ huynh cần tích cực phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, đặc biệt chú ý phòng chống đuối nước; phòng chống bỏng nước sôi; tránh để hóa chất trong chai nước giải khát; phòng chống điện giật; phòng chống ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ Thanh Hà cũng mong trong những ngày hè phụ huynh có thể sắp xếp thời gian để kết nối cùng các con, cho con ra ngoài thiên nhiên chơi, cùng con nấu ăn, cùng con học hỏi kiến thức mới. Đặc biệt, hãy cùng con học bơi, đây là kỹ năng sống cực kỳ quan trọng.

Cô Trần Thị Linh, Trưởng bộ phận chuyên môn từ Gia sư eTeacher, thừa nhận "mùa hè đang là một khoảng trống quá dài và áp lực với cha mẹ, nếu không có trường lớp quản lý, người hướng dẫn, con rất dễ dán mắt cả ngày vào điện thoại, iPad". Cô Linh gợi ý, thay vì cấm đoán, cha mẹ có thể chọn cách định hướng và đồng hành cùng con, như biến những giờ chơi điện thoại, iPad thành phần thưởng. Con muốn chơi điện thoại thì cần làm những việc có ích như phụ mẹ quét nhà, rửa chén thì được "đổi" thành 1 giờ chơi. Buổi sáng, con dậy sớm đi bộ tập thể dục cùng cha mẹ thì được thêm 1 giờ chơi nữa. Cách này giúp con hiểu chơi điện thoại là phần thưởng cho sự nỗ lực, không phải việc hiển nhiên.

Cách thứ hai, cô Linh gợi ý, cha mẹ có thể kéo con ra khỏi thế giới ảo bằng những trò chơi thực tế, như rủ con cùng chơi các trò dân gian hoặc board game phù hợp độ tuổi như cờ tỉ phú, ma sói…, vừa giúp con tăng tương tác vừa gắn kết tình cảm gia đình. Điều quan trọng nhất, theo cô Linh vẫn là dành thời gian chất lượng để trò chuyện với con. Cha mẹ nên tận dụng khoảng thời gian trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng cuối tuần để tâm sự, lắng nghe những chuyện vui buồn của con.

Đặc biệt, theo cô Linh, thay vì né tránh hay cấm tuyệt đối công nghệ, cha mẹ chủ động chỉ cho con cách dùng các ứng dụng AI (như ChatGPT, Gemini) sao cho đúng đắn, phục vụ cho việc học hỏi thay vì những trò vô bổ. Như vậy, cha mẹ đang chủ động "vẽ đường cho hươu chạy đúng", còn hơn là cấm để rồi con tự mày mò, lén lút, lạm dụng AI mất kiểm soát.