Đà Nẵng: Cảnh sát dạy học sinh kỹ năng sinh tồn cần thiết trước kỳ nghỉ hè

Học sinh trực tiếp trải nghiệm chữa cháy, cứu nạn

Trước ngày bế giảng năm học 2025 - 2026, sân Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) bất ngờ vang lên tiếng chuông báo cháy dồn dập. Trong làn khói dày đặc từ tình huống giả định, hàng trăm học sinh nhanh chóng cúi thấp người, dùng khăn che mũi và di chuyển theo hàng ra khu vực an toàn dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng.

Học sinh, giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia thực tập thoát nạn trong tình huống giả định cháy nổ tại trường học ẢNH: M.T

Đồng thời, Công an thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thực tập phương án xử lý sự cố cháy nổ cho giáo viên, học sinh nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền vào chiều 18.5, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã hướng dẫn giáo viên và học sinh nhận biết các nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong trường học và gia đình; kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy; cách sử dụng bình chữa cháy xách tay; kỹ năng thoát hiểm trong môi trường có nhiều khói, khí độc...

Nội dung tuyên truyền cũng được lồng ghép với hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trước kỳ nghỉ hè.

Giáo viên sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa

Nguyễn Huỳnh Nhã Khanh, học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, chia sẻ: "Con cảm thấy đây là hoạt động rất bổ ích. Qua đó, con học được cách ứng xử khi có cháy xảy ra, biết cách phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ cháy nổ để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình. Con cũng hiểu thêm kỹ năng phòng chống đuối nước để tự bảo vệ mình trong dịp hè".

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền lý thuyết, chương trình còn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với tình huống giả định tại khu vực phòng học. Khi chuông báo động vang lên, lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng triển khai xử lý ban đầu, hướng dẫn học sinh di chuyển theo lối thoát nạn an toàn.

Tình huống diễn tập sát thực tế giúp học sinh ghi nhớ kỹ năng xử lý sự cố khẩn cấp ẢNH: M.T

Lực lượng cảnh sát PCCC đồng thời triển khai đội hình dập lửa, tìm kiếm và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thông qua việc trực tiếp tham gia xử lý các tình huống giả định, giáo viên và học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn nâng cao khả năng phản xạ, bình tĩnh xử lý khi có sự cố xảy ra, hạn chế tối đa tâm lý hoảng loạn trong các tình huống khẩn cấp.

Dạy học sinh cách tự cứu mình khi gặp sự cố

Ông Trần Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết hoạt động trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hết sức thiết thực đối với giáo viên và học sinh nhà trường.

"Thông qua các buổi trải nghiệm thực tế, các em học sinh đã hiểu hơn về kiến thức phòng cháy chữa cháy và biết cách vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, từ việc nhận diện nguy cơ mất an toàn đến kỹ năng xử lý tình huống, tự cứu lấy bản thân khi xảy ra sự cố. Đây cũng là dịp giúp nhà trường nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng môi trường học đường an toàn cho giáo viên và học sinh", ông Hồng nói.

Buổi tuyên truyền giúp học sinh trang bị thêm kỹ năng phòng chống cháy nổ và đuối nước dịp hè ẢNH: M.T

Thượng tá Phạm Tấn Quốc, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng loạt triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng chống đuối nước trên toàn địa bàn.

"Hiện nay, các đội nghiệp vụ thuộc lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đều đồng loạt ra quân tuyên truyền tại trường học, khu dân cư nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân, biết cách phòng ngừa tai nạn, sự cố đáng tiếc trong dịp hè. Chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng xử lý tình huống cho các em ngay từ sớm", thượng tá Quốc nhấn mạnh.

Học sinh trải nghiệm thực tế các kỹ năng sinh tồn cần thiết trước kỳ nghỉ hè ẢNH: M.T

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng, việc tăng cường tuyên truyền, tổ chức diễn tập tại các trường học, khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh thời gian qua cho thấy sự chủ động của chính quyền địa phương và lực lượng công an trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Qua đó, tiếp tục góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở; xây dựng kỹ năng ứng phó an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh. Đây cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ, tai nạn đuối nước gây ra, nhất là trong thời điểm mùa nắng nóng và kỳ nghỉ hè đang đến gần.