Đà Nẵng: Giúp học sinh tăng cường kỹ năng PCCC và cứu hộ

Đây là một trong những hoạt động do UBND Q.Hải Châu triển khai nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng PCCC cho các trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh các trường học trên địa bàn quận về công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ; giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại và chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.



Trong 1 ngày, học sinh Trường tiểu học Trần Văn Ơn có những trải nghiệm thú vị, hữu ích về kỹ năng sống, nhất là các tình huống thoát nạn khi có cháy, cách thức phòng chống khói độc, hướng di chuyển, báo cháy khẩn cấp...

Hướng dẫn học sinh thoát nạn khi có cháy NGUYỄN TÚ

Các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Hải Châu hướng dẫn cho học sinh và cả giáo viên về phương án kiểm tra, đảm bảo an toàn PCCC tại trường, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân; đồng thời, diễn tập phương án PCCC để sẵn sàng cho các tình huống khi xảy ra cháy nổ.

Ông Trương Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND Q.Hải Châu, cho biết từ nay đến tháng 12, các hoạt động liên quan như hội thi kiến thức và kỹ năng PCCC, cứu nạn cứu hộ sẽ được triển khai tại tất cả các trường học. Trong đó, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Hải Châu sẽ phối hợp hỗ trợ kỹ năng cho học sinh, giáo viên về phương án PCCC tại trường.

Học sinh làm quen với bài tập vận động, rèn luyện thể lực NGUYỄN TÚ

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết Công an TP.Đà Nẵng cũng vừa chỉ đạo quyết liệt công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực PCCC tại chỗ cho cơ sở.

Theo phân cấp, phân quyền, từ các trường đại học đến bậc học mầm non đều triển khai phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC. Trong đó, lực lượng chức năng đặt ra các phương pháp tiếp cận thân thiện, dễ hiểu, dễ tiếp thu đối với học sinh và giáo viên, như hoạt động "Một ngày làm chiến sĩ cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ", các hội thi, trò chơi vận động lồng ghép tuyên truyền, kiến thức...

Học sinh trải nghiệm công tác PCCC NGUYỄN TÚ

"Vừa qua, Bộ GD-ĐT cũng đã có thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Lực lượng công an thống nhất cao với phương pháp này. Chỉ có nâng cao nhận thức và bổ sung đầy đủ kiến thức thì công tác PCCC mới bền vững. Rất cần thiết đưa kỹ năng PCCC vào chương trình giáo dục", đại tá Phan Văn Dũng nói.