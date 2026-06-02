Cần thêm những lớp học đặc biệt cho 'khối nghỉ hè'

Như Thanh Niên vừa đề cập, những ngày qua, clip, hình ảnh về một "lớp học đặc biệt" với những đứa trẻ lấm lem bùn đất đi lội ruộng, cấy lúa dưới sự hướng dẫn của "thầy giáo" trẻ lan tỏa khắp các diễn đàn, mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt quan tâm, theo dõi.

Được biết, giáo viên chủ nhiệm kiêm lớp trưởng của "lớp học đặc biệt" này là anh Phan Văn Phương (34 tuổi), hiện sinh sống tại xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An. Anh Phương cho biết ý tưởng về lớp học bắt ốc, cấy lúa cho "khối nghỉ hè" bắt nguồn từ hai con của anh.

"Ở quê nghỉ hè nên tụi nhỏ suốt ngày túm tụm xem điện thoại. Tôi chỉ nghĩ phải làm cái gì đó để các con bớt dùng thiết bị điện tử đi. "Lớp học" là trên mạng họ gọi thôi, chứ thực ra tôi biết gì thì tôi dạy tụi nhỏ cái đó. Lội ruộng cấy lúa, bắt ốc là tuổi thơ của những đứa trẻ như chúng tôi. Tôi muốn các con hiểu để có được bát cơm mỗi ngày là cả quá trình vất vả của người làm nông, để các con biết thương bố mẹ hơn", anh Phương chia sẻ.

Lớp học cấy lúa, bắt ốc cho “khối nghỉ hè” gây bão mạng những ngày qua ẢNH: NVCC

"Lớp học" ban đầu chỉ có 5 học sinh gồm 2 con của anh và vài người bạn con hay qua chơi. Dần dần đám trẻ con truyền tai nhau, nhất là sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh "lớp học" cấy lúa, nhiều em biết đến rủ nhau qua nhà chú Phương học hè. Hiện tại có 15 bạn nhỏ đủ lứa tuổi đang theo "lớp học đặc biệt" này.

Ý tưởng giáo dục thú vị

Câu chuyện nhẹ nhàng về lớp học cấy lúa, bắt ốc đầu hè đã thực sự gợi lên rất nhiều cảm xúc cho bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên. BĐ Trần Anh Thi tán thưởng: "Đây là một sáng kiến cộng đồng, một ý tưởng giáo dục thú vị mang lại nhiều giá trị, không chỉ cho các em nhỏ mà còn góp phần gắn kết tình cảm gia đình, tạo cơ hội để các phụ huynh đồng hành cùng con trong việc học những bài học về cuộc sống".

Nhận định này đồng thời được BĐ Vũ Hải Hà An ủng hộ: "Mô hình lớp học cấy lúa, bắt ốc do anh Phan Văn Phương tổ chức là một cách giáo dục vô cùng thiết thực, giúp trẻ em hiểu rõ hơn về giá trị lao động của cha mẹ cũng như rèn luyện kỹ năng sống".

BĐ Trần Quốc Khánh chia sẻ thêm: "Không thể chê trách việc trẻ làm bạn với điện thoại hay máy tính bảng là sai, vì cách học ngày nay đa dạng và cần thiết gắn với công nghệ. Nhưng khuyến khích trải nghiệm thực tế, hoạt động xã hội bên ngoài sẽ giúp trẻ em không chỉ phát triển kỹ năng mềm mà còn cân bằng giữa thực tế và công nghệ".

Nhân rộng mô hình cộng đồng

Đa số BĐ mong muốn các bậc cha mẹ cùng nhau chia sẻ những mô hình cộng đồng, những lớp học trải nghiệm thực tế tại các địa phương để mọi người tham khảo, ủng hộ. BĐ Trần Thanh Diệp viết: "Việc trẻ em được trực tiếp trải nghiệm công việc đồng áng thay vì dành hết thời gian cho các thiết bị điện tử là xu hướng giáo dục rất đáng được nhân rộng, không chỉ trong dịp nghỉ hè, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ ngày càng lấn át các hoạt động truyền thống".

BĐ ThuyLe nêu thêm thực tiễn: "Thực tế có nhiều những lớp học như vậy được các bạn đoàn viên, các bác cựu chiến binh, các thầy cô giáo hưu trí… tổ chức trong thôn, xóm của mình, thu hút các bé. Chúng ta cần biết đến nhiều hơn những lớp học như vậy". Trong khi đó, BĐ Trường Lưu bày tỏ: "Rất cần có thêm sự chung tay của cả xã hội, cộng đồng để phát triển thêm nhiều mô hình vui chơi, giáo dục phù hợp với trẻ em trong dịp hè. Đơn cử như trước đây, khi mô hình học kỳ hè quân đội ra đời, rất nhiều phụ huynh đã ủng hộ. Cần có thêm những mô hình cộng đồng tương tự".