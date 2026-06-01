Con nghỉ hè, học gì và chơi ở đâu? Nhiều trại hè kỹ năng đã mở đăng ký

Nhiều trại hè kỹ năng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng

Từ các trại hè kỹ năng, lớp nghệ thuật, thể thao, học kỳ quân đội đến chương trình trải nghiệm nông nghiệp, kỹ năng sinh tồn… phụ huynh có thêm nhiều lựa chọn phù hợp theo độ tuổi và nhu cầu của con em mình.

Một trong những địa chỉ được nhiều phụ huynh quan tâm là Nhà Thiếu nhi TP.HCM cơ sở 2 (591 đại lộ Bình Dương, P.Thủ Dầu Một, TP.HCM; trước là P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Đơn vị này tổ chức nhiều lớp học thuộc các nhóm hoạt động như học tập, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng cùng các khóa: "Học kỳ trong quân đội", "Ươm mầm tài năng", "Kids Summer Camp"… dành cho thiếu nhi nhiều độ tuổi.

Ở nhóm trẻ mầm non, nhiều phụ huynh lựa chọn mô hình trải nghiệm thiên nhiên và giáo dục cảm xúc.

Hệ thống mầm non Viet Kids triển khai các dự án hè với chủ đề đại dương, nông trại mùa hè, dinh dưỡng và văn hóa Tây Nguyên. Theo đại diện đơn vị này, trẻ được tham gia hoạt động thí nghiệm, nấu ăn, làm thủ công, khám phá thiên nhiên và rèn kỹ năng tự lập.

Trong khi đó, Trại hè Xanh Tuệ Đức do Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức (khu phố Vạn Hạnh, P.Phú Mỹ, TP.HCM) tập trung vào việc xây dựng tính tự lập, nề nếp sinh hoạt và kỹ năng sống cho trẻ. Đại diện hệ thống trường cho hay chương trình diễn ra từ ngày 3.6 đến 10.7.2026 với nhiều khóa 5, 7 và 10 ngày. Theo đơn vị tổ chức, trẻ sẽ được rèn luyện kỹ năng tự chăm sóc bản thân, sinh hoạt tập thể, hạn chế phụ thuộc điện thoại, xây dựng thói quen đọc sách và vận động.

Trải nghiệm thiên nhiên, hoạt động nông nghiệp và kỹ năng thực tế

Một mô hình khác được nhiều phụ huynh chú ý là HITA Summer Camp do Công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực (P.Bình Trưng Tây, TP.HCM) tổ chức với chương trình trải nghiệm 5 ngày 4 đêm. Tại đây, trẻ được đặt trong môi trường không có cha mẹ bên cạnh, tự xoay xở các hoạt động sinh hoạt, quản lý chi tiêu và tham gia các thử thách thực tế nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân. Thông tin chương trình có tại website: tamtriluc.vn.

Nếu phụ huynh muốn con có thêm trải nghiệm thiên nhiên, hoạt động nông nghiệp và kỹ năng thực tế, Titifarm (400 Trần Thị Hơn, xã Đông Thạnh, TP.HCM) là địa điểm được nhiều trường học và đơn vị lựa chọn để tổ chức hoạt động hè theo nhóm. Titifarm là nông trại giáo dục trải nghiệm, học qua tương tác thực tế với thiên nhiên.

Theo chuyên gia kỹ năng sống Huỳnh Trọng Vỹ, Trung tâm kỹ năng Hành Trang Mới (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), điều quan trọng khi phụ huynh chọn trại hè hay khóa kỹ năng cho con không nằm ở việc chương trình "hot" đến đâu, mà là sự phù hợp với tính cách, độ tuổi và nhu cầu phát triển của trẻ.

"Một mùa hè ý nghĩa không chỉ giúp trẻ giải trí mà còn là cơ hội để rèn sự tự lập, kết nối xã hội và khám phá bản thân ngoài môi trường học tập quen thuộc", ông Vỹ nói.