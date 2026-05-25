Hè này cho con đi học bơi ở đâu?

Để trả lời cho câu hỏi "cho con đi học bơi ở đâu?", phóng viên Thanh Niên ghi nhận thực tế tại một số trung tâm dạy bơi trên địa bàn TP.HCM cho thấy các lớp học bơi cho trẻ đang hoạt động nhộn nhịp từ sáng đến tối, đặc biệt vào khung giờ chiều.

Cho con đi học bơi ở đâu?

Tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công P.Tây Thạnh (87 Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, TP.HCM), nhiều phụ huynh đưa con đến học bơi vào ngày cuối tuần. Các em nhỏ được trang bị phao đầy đủ, phía trên hồ luôn có giáo viên và đội ngũ cứu hộ giám sát.

Nhiều phụ huynh đưa con đến Trung tâm cung ứng dịch vụ công P.Tây Thạnh để học bơi

Theo anh Lê Duy Tân, Trưởng bộ môn bơi tại trung tâm, học phí cho một khóa học gồm 15 tiết là 1,8 triệu đồng, mỗi tiết kéo dài 60 phút. Trung tâm tổ chức học từ thứ 2 đến chủ nhật, buổi sáng từ 6 - 10 giờ và buổi chiều từ 15 - 19 giờ.

“Dịp hè, nhu cầu phụ huynh gửi con đến học bơi rất đông. Với những bạn chưa biết bơi, chúng tôi sẽ đào tạo chủ yếu kiểu bơi ếch. Hiện trung tâm có khoảng 11 giáo viên dạy bơi. Chúng tôi nhận học viên từ 3 tuổi trở lên, tuy nhiên do số lượng học viên mùa hè khá đông nên mỗi tiết giáo viên phải kèm từ 5 - 10 bạn nhỏ”, anh Tân cho biết.

Học phí cho một khóa học bơi tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công P.Tây Thạnh là 1,8 triệu đồng

Theo ghi nhận, khu vực hồ bơi tại đây có 3 hồ riêng biệt phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Không gian rộng rãi, thoáng mát, xung quanh bố trí ghế ngồi cho phụ huynh chờ con học. Trên bờ luôn có đội ngũ cứu hộ túc trực để hỗ trợ khi cần thiết.

Quanh hồ bơi luôn có đội ngũ cứu hộ giám sát

Cam kết dạy đến khi biết bơi

Tại P.Phước Long (TP.HCM), các lớp học tại Trung tâm dạy bơi Vinh Para cũng diễn ra sôi động. Theo anh Quách Thành Vinh (32 tuổi), chủ trung tâm, dù học sinh chưa chính thức nghỉ hè nhưng nhiều phụ huynh đã đăng ký giữ chỗ từ sớm cho con.

“Trung tâm chúng tôi nhận học viên từ 5 tuổi trở lên. Học phí một khóa là 2 triệu đồng đối với các bé dưới 8 tuổi, còn trên 8 tuổi là 1,8 triệu đồng. Một khóa gồm 12 buổi và chúng tôi cam kết dạy đến khi nào biết bơi thì thôi”, anh Vinh nói.

Theo anh Vinh, nếu sau 12 buổi học mà học viên vẫn chưa biết bơi, trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ giảng dạy, học viên chỉ cần trả tiền vé vào hồ với giá 25.000 đồng/giờ.

Các bạn nhỏ học bơi tại Trung tâm dạy bơi Vinh Para

Tại đây, trung bình một giáo viên kèm tối đa 5 học viên. Ngoài lớp học nhóm, trung tâm còn có dịch vụ dạy kèm riêng 1-1 với học phí khoảng 3,5 triệu đồng/khóa. Đa số giáo viên đều là vận động viên bơi chuyên nghiệp.

“Phụ huynh nào cũng quan tâm việc đảm bảo an toàn cho con và học xong có biết bơi hay không. Vì vậy trung tâm cho các bé học thử miễn phí buổi đầu tiên”, anh Vinh cho biết thêm.

Theo ghi nhận, hồ bơi tại trung tâm có độ sâu khoảng 1,2 m, hoạt động từ 7 - 21 giờ mỗi ngày. Ngoài cơ sở tại P.Phước Long, trung tâm còn có thêm chi nhánh tại hồ bơi Vườn Thạnh Lộc (P.Thạnh Lộc).

Là giáo viên dạy bơi tại đây, Lê Thị Thiên Kim (27 tuổi), vận động viên đội tuyển bơi tỉnh Tây Ninh (trước đây là Long An), cho biết mùa hè gần như phải ở dưới nước cả ngày vì lượng học viên quá đông.

“Mình nghĩ điều quan trọng nhất khi dạy trẻ là phải vui vẻ, nhiệt tình để các bạn cảm thấy an toàn khi xuống nước. Ban đầu nhiều bé rất sợ nước nhưng sau vài buổi thì bắt đầu thích bơi”, Kim chia sẻ.

Kim đang dạy bơi cho học viên nhí

Theo Kim, với những bé không sợ nước, khoảng 4 - 5 buổi đã có thể biết bơi cơ bản. Trong khi đó, những bé nhát nước thường cần khoảng 9 - 10 buổi để làm quen và tập luyện. “Mình thấy bơi là kỹ năng sống cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Cơ bản mình sẽ dạy các bạn bơi ếch và bơi sải”, chị nói.

Tại Trung tâm dạy bơi Sài Gòn Sport Kids, anh Trần Hiếu (31 tuổi), giáo viên dạy bơi, cho biết dịp hè trung tâm tổ chức dạy liên tục từ 6 giờ 30 đến 18 giờ 30. “Học phí một khóa khoảng 2 triệu đồng, gồm 12 - 14 buổi. Mỗi ca học kéo dài từ 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút và cam kết học xong sẽ biết bơi”, anh Hiếu nói.

Vào mỗi dịp hè anh Hiếu luôn trong tình trạng kín lịch dạy bơi

Theo anh Hiếu, ngoài lớp học tại hồ bơi của trung tâm, giáo viên còn có thể di chuyển đến chung cư hoặc địa điểm gần nơi ở của học viên nếu đăng ký học kèm riêng. Anh cho biết hiện tại các lớp học bơi dịp hè đã được tổ chức tại cơ sở P.Long Phước (Hồ bơi Haan & Golf) và Hồ bơi Trung tâm Văn hóa Thể thao P.Tân Bình (tỉnh Bình Dương cũ).

Theo anh Hiếu, khi tham gia khóa học, các em nhỏ được trang bị dụng cụ hỗ trợ và phao bơi. Trung tâm cũng tặng nón bơi hoặc kính bơi cho học viên đăng ký khóa học, đồng thời miễn phí buổi học đầu tiên đối với học viên đăng ký theo nhóm.