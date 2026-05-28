Độc đáo lớp học cấy lúa, bắt ốc cho 'khối nghỉ hè'

Những ngày qua, clip, hình ảnh những đứa trẻ lấm lem bùn đất đi lội ruộng, cấy lúa dưới sự hướng dẫn của chàng trai trẻ lan tỏa khắp các diễn đàn, mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt quan tâm, theo dõi. Không còn lăm lăm điện thoại, ipad trên tay, các em nhỏ được trực tiếp trải nghiệm công việc đồng áng, hiểu hơn sự vất vả của bố mẹ.

Giúp các con bớt dùng thiết bị điện tử

Theo tìm hiểu, giáo viên chủ nhiệm kiêm lớp trưởng của lớp học đặc biệt này là anh Phan Văn Phương, hiện sinh sống tại xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An. Trao đổi với người viết qua điện thoại, anh Phương nói ý tưởng về lớp học bắt ốc, cấy lúa cho "khối nghỉ hè" bắt nguồn từ hai con của anh.

Lớp học cấy lúa, bắt ốc cho "khối nghỉ hè" gây bão mạng những ngày qua ẢNH: NVCC

"Ở quê nghỉ hè nên tụi nhỏ suốt ngày túm tụm xem điện thoại. Tôi chỉ nghĩ phải làm cái gì đó để các con bớt dùng thiết bị điện tử đi. "Lớp học" là trên mạng họ gọi thôi, chứ thực ra tôi biết gì thì tôi dạy tụi nhỏ cái đó. Lội ruộng cấy lúa, bắt ốc là tuổi thơ của những đứa trẻ như chúng tôi hồi đó. Tôi muốn các con hiểu để có được bát cơm mỗi ngày là cả quá trình vất vả của người làm nông, để các con biết thương bố mẹ hơn", anh Phương chia sẻ.

"Lớp học" ban đầu chỉ có 5 học sinh gồm 2 con của anh và vài người bạn con hay qua chơi. Dần dần đám trẻ con truyền tai nhau, nhất là sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh "lớp học" cấy lúa, nhiều người biết đến rủ nhau qua nhà chú Phương học hè. Hiện tại có 15 bạn nhỏ đủ lứa tuổi đang theo lớp học đặc biệt này.

Trẻ em trải nghiệm công việc đồng áng: lội ruộng cấy lúa, bắt ốc ẢNH: NVCC

Chị Nguyễn Thị Ngân (33 tuổi, vợ anh Phương), cho biết chiều tối khi trời dần tắt nắng lớp mới tới giờ học nhưng từ 14 giờ là các cháu đã í ới ngoài cổng gọi chú Phương rồi.

"Giờ đó còn nóng lắm nên anh Phương đưa cả đám trẻ con vào phòng bật điều hòa, phổ biến nội quy trước. Khoảng 17 giờ 30 trời mát mẻ chú cháu mới ra đồng. Hôm thì mấy chú cháu học cấy lúa, hôm học bắt ốc. Trời nắng quá thì chú cháu ở trong nhà học quét nhà, rửa bát. Anh bảo đợt này đuối nước nhiều quá, anh đang tìm hiểu để dạy các con nếu gặp bạn bị đuối nước thì xử lý sao", chị Ngân nói.

Xuống ruộng kiểm tra trước, liên tục nhắc nhở

Anh Phan Văn Phương cho biết để đảm bảo an toàn, hôm dạy các con cấy lúa, anh xuống lội ruộng kiểm tra trước. Chàng trai xứ Nghệ theo sát và luôn nhắc nhở các con tránh tình trạng nghịch ngợm quá đà của tụi nhỏ.

Anh Phan Văn Phương (34 tuổi, Nghệ An) tạo nên lớp học cấy lúa, bắt ốc cho 'khối nghỉ hè' khiến mạng xã hội rần rần những ngày qua ẢNH: NVCC

Chị Nguyễn Thị Huế (28 tuổi) một phụ huynh có 2 bé đang học tại "lớp học" đặc biệt này chia sẻ chị ở cùng xã với vợ chồng anh Phương. Trước đây, những ngày con nghỉ học, hai vợ chồng đi làm, hai bé con chị ở nhà chơi với nhau. Nhìn con ở nhà xem điện thoại, ti vi, anh chị rất lo lắng nhưng cũng không biết làm sao.

Nghe tin về lớp học cấy lúa, bắt ốc của chú Phương hàng xóm, anh chị cũng gửi con qua cho con chơi cùng các bạn. Chị nói, tới nay chưa đến giờ học nhưng hai bé suốt ngày đòi bố mẹ đưa qua nhà cô chú.

Anh Phan Văn Phương nói may mắn luôn được vợ đồng hành và ủng hộ ẢNH: NVCC

"Tôi gửi bánh kẹo cho con qua ăn cùng các bạn. Mấy ngày qua chú Phương có bạn chơi cùng, các con vui lắm. Hôm nay làm gì các con đều kể cho bố mẹ nghe. Mừng nhất là con có bạn chơi, đỡ suốt ngày dán mắt vào điện thoại. Con về còn biết phụ bố mẹ quét dọn nhà, ăn hết phần cơm không bỏ thừa vì con biết bố mẹ làm ra hạt gạo vất vả", chị Huế cười.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi trẻ con dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, thiếu giao tiếp thực tế và ít vận động, hình ảnh những em nhỏ ríu rít giữa cánh đồng lúa mang lại cảm giác yên bình cho nhiều người.

Ăn dưa hấu giải khát sau "những giờ học" ẢNH: NVCC

Nhiều phụ huynh cho rằng những trải nghiệm như vậy giúp trẻ học được nhiều điều mà sách vở khó truyền tải hết. Đó không chỉ là vài buổi trải nghiệm mùa hè mà còn là bài học về giá trị lao động và sự biết ơn, là cơ hội để trẻ em được sống chậm lại, gần gũi với thiên nhiên và lưu giữ những ký ức tuổi thơ thật khác biệt.