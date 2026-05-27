Lựa chọn đặc biệt của thủ khoa xứ Nghệ từng đùm cơm đi học

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Đình Thành hiện là nghiên cứu sinh năm 2 tại Trường ĐH Trung Y Dược Quảng Châu (Trung Quốc).

Kỳ tích 2 lần thủ khoa

Chúng tôi biết về Thành từ khi em còn là cậu bé đen nhẻm hái chè phụ bố mẹ sau giờ học. Thành là cựu học sinh Trường THPT Đặng Thúc Hứa (Kim Bảng, Nghệ An).

Thầy Phạm Kim Chung, giáo viên chủ nhiệm của Thành trong suốt 3 năm THPT, luôn xúc động và tự hào khi nhắc về cậu lớp trưởng ngày nào. Trong ký ức của thầy Chung, Thành ít nói, thông minh, giàu nghị lực và rất khiêm tốn. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà rất xa trường học, Thành thường xuyên dậy sớm học bài rồi đùm cơm đến trường.

"Đề thi 180 phút nhưng thực tế Thành chỉ làm trong khoảng 120 - 130 phút. Khi nộp bài, em luôn nói lý do nhà em có việc phải về trước, chứ không bao giờ em nói đã làm xong đề, tránh ảnh hưởng đến tâm lý các bạn thi cùng", thầy Chung nhớ lại.

Theo dõi chặng đường em đi, thầy Chung mừng và vô cùng tự hào về học trò. "Với năng lực của em, thầy cô không bất ngờ với danh hiệu thủ khoa Học viện Quân y năm đó", thầy Phạm Kim Chung chia sẻ.

Nguyễn Đình Thành tốt nghiệp thủ khoa ĐH Quân y Hải quân Trung Quốc ẢNH: NVCC

Năm 2014, Nguyễn Đình Thành viết nên câu chuyện cổ tích của cuộc đời mình khi đậu cả hai trường ĐH: á khoa khối A Học viện Cảnh sát nhân dân (28 điểm), và là một trong 3 thủ khoa khối B hệ quân sự Học viện Quân y với 28,5 điểm.

Thành đã chọn Học viện Quân y để theo đuổi giấc mơ chữa bệnh cứu người. Sau năm nhất, Thành được cử đi học tập đào tạo tại ĐH Quân y Hải quân Trung Quốc. Sau 6 năm nỗ lực, vào tháng 6.2021, Thành tiếp tục tốt nghiệp thủ khoa với bằng bác sĩ đa khoa tại ĐH Quân y Hải quân Trung Quốc.

Lựa chọn đặc biệt

Hai lần thủ khoa, đạt học bổng hạng nhất suốt 6 năm học… nhưng điều khiến bác sĩ Thành tự hào nhất là bản thân đã lựa chọn chuyên ngành đông tây kết hợp hiếm muộn... tại Trường ĐH Trung Y Dược Quảng Châu (Trung Quốc).

Với thành tích học tập xuất sắc và được sự cho phép của đơn vị, Thành tiếp tục giành học bổng và hiện tại đang học tiến sĩ về chuyên ngành này dù biết nam học là ngành rất ít bác sĩ hướng tới khi ra trường. "Tôi tìm hiểu và biết hiện nay rất ít bệnh viện công tại Việt Nam có khoa nam học độc lập. Đa số bệnh nhân nam khoa đều đi khám ở Khoa Ngoại tiết niệu. Nam học là câu chuyện thầm kín, ít người chia sẻ", bác sĩ Thành cho hay.

Ban đầu, anh từng nghĩ nam khoa chỉ là một chuyên ngành khá nhỏ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, anh nhận ra nam khoa và lĩnh vực tình dục học là cả một thế giới rộng lớn. Mỗi ca bệnh với anh không chỉ là một hồ sơ y khoa, mà là một câu chuyện, một hoàn cảnh cần được lắng nghe và thấu hiểu.

"Sinh lý sức khỏe nam giới ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Con cái lớn lên trong một gia đình hạnh phúc hòa thuận, bố mẹ luôn vui vẻ, sẽ tốt hơn nhiều so với hoàn cảnh ngược lại", bác sĩ Nguyễn Đình Thành chia sẻ.

Hai lần thủ khoa với bác sĩ Thành không phải là điểm dừng, mà là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục tri thức. Suốt 12 năm liên tục học tập và nghiên cứu, Thành luôn mong đến ngày trở về phụng sự Tổ quốc.

Bác sĩ Đặng Văn Thành, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Smart City, chia sẻ anh ấn tượng với tác phong quân nhân, sự chuyên nghiệp, chỉn chu của đồng nghiệp.

Bác sĩ Đặng Văn Thành (phải) và bác sĩ Nguyễn Đình Thành trong chương trình khám bệnh từ thiện tại xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang ẢNH: NVCC

"Năm 2025, tôi đồng hành cùng Đình Thành trong hai chuyến thiện nguyện. Trong chuyến đi Hà Giang cũ, đoàn chúng tôi có dừng lại ở Nghĩa trang Vị Xuyên. Tôi ấn tượng với tác phong quân nhân, lúc cậu ấy đứng lặng trước nghĩa trang thắp hương cho anh linh các anh hùng liệt sĩ", bác sĩ Đặng Văn Thành nhớ lại.

Chị Lê Thị Thu Cúc (Công ty cổ phần truyền thông Daisy) cho biết rất nhiều chương trình thiện nguyện khám chữa bệnh miễn phí cho bà con có sự đồng hành của bác sĩ Nguyễn Đình Thành.

Chị Lê Thị Thu Cúc (giữa) cho biết bác sĩ Nguyễn Đình Thành thường tự nguyện về khám bệnh cho bà con quê hương vùng lũ Nghệ An ẢNH: NVCC

"Tôi và Thành là đồng hương. Tôi rất ấn tượng vì em học giỏi, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Khi biết Thành về Việt Nam, tôi nhắn mời em tham gia các chương trình và Thành luôn rất nhiệt tình, trách nhiệm. Chuyến về xã Mường Típ (Nghệ An) là Thành chủ động về để khám cho bà con quê hương. Em tự bỏ chi phí và thời gian để về", chị Thu Cúc xúc động nhớ lại.