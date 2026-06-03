Trường mầm non công lập TP.HCM sẽ giữ trẻ trong hè từ ngày 15.6

Giữ trẻ trong hè đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn tổ chức giữ trẻ trong hè năm 2026. Công văn do bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, ký đề nghị UBND phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thống kê nhu cầu gửi trẻ của người dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè phù hợp nhu cầu thực tế.
UBND phường, xã, đặc khu cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè, phù hợp điều kiện thực tế; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh môi trường và an toàn cho trẻ theo quy định.
Tùy điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị có thể tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè từ ngày 15.6.2026 và kết thúc trước ngày 15.8.2026.
Địa phương cũng cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức giữ trẻ trong hè theo hướng trải nghiệm tiếp cận công nghệ chuyển đổi số; các hoạt động giáo dục STEAM, các hoạt động ngoại khóa,... Song, cần thực hiện nghiêm túc quy định hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở mầm non. Các hoạt động phải có hợp đồng giữa hai bên, quy định rõ nội dung, chương trình dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, hình thức dạy học, địa điểm tổ chức, trách nhiệm của mỗi bên.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị địa phương "Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện tổ chức hoạt động hè tại các cơ sở giáo dục mầm non về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác phòng chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn, nhất là công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ".
"Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non độc lập hoạt động chưa phép, số trẻ vượt quá quy định, bố trí không đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ; không bảo đảm điều kiện an toàn cho trẻ và quy chế chuyên môn nghiệp vụ của ngành", công văn nêu rõ.
Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè năm 2026 phù hợp với độ tuổi, điều kiện thực tế tại đơn vị.
"Hoạt động giữ trẻ phải được sự thống nhất trong tập thể nhà trường, sự tự nguyện của giáo viên, nhân viên; kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè được Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND phường, xã, đặc khu phê duyệt. Nhà trường tổ chức khảo sát, lấy ý kiến cha mẹ trẻ và chỉ tổ chức khi cha mẹ trẻ có nhu cầu gửi trẻ trong hè", Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu.
Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh mỗi cơ sở mầm non phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi sử dụng cho trẻ; thực hiện nghiêm các quy định về trường học an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích, dịch bệnh... trong nhà trường.
Mỗi đơn vị phải "tích cực tuyên truyền, bồi dưỡng cho đội ngũ về ý thức, trách nhiệm, tình yêu thương đối với trẻ, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ".
Đồng thời, mỗi cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đủ giáo viên và nhân viên nuôi dưỡng tương ứng với số trẻ/nhóm/lớp theo đúng quy định; phân công cán bộ quản lý trực hàng ngày để kiểm tra - kiểm soát và giải quyết công việc; bảo đảm đủ đồ dùng, đồ chơi và phương tiện phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục...
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