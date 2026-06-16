Nghề giáo viên mầm non ngày càng đòi hỏi cao

Ứng dụng công nghệ trong nhiều hoạt động giáo dục

Không dùng cách treo lên tường những bức tranh về TP.HCM, cô Nguyễn Thị Kim Hương, giáo viên (GV) Trường mầm non Tân Phú, P.Tân Mỹ, TP.HCM, có một cách sinh động hơn để giúp trẻ có thể khám phá đặc điểm của thành phố hiện đại. Cô sử dụng một ứng dụng AI tên Suno, giúp tạo âm thanh, hình ảnh, tạo một nhân vật hoạt hình tên Nam, dắt các bạn nhỏ đi khắp thành phố. Cô cũng dùng ChatGPT, Gemini, viết lời dẫn cho "bé Nam" để thuyết minh mỗi điểm đến cho trẻ. Để tăng tương tác, cô Hương dùng thêm ứng dụng tên Wordwall để tạo nhiệm vụ, bài tập cho trẻ trả lời các câu hỏi trên iPad. Tiết học khám phá thành phố em hiện đại - đúng như chủ đề - có công nghệ hỗ trợ, đã sinh động và lôi cuốn hơn việc chỉ dạy bằng xem tranh ảnh.

Nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên mầm non trong thời đại mới là bắt buộc ẢNH: THÚY HẰNG

Ở lĩnh vực phát triển thẩm mỹ cho trẻ, cô Nguyễn Thị Thảo, GV Trường mầm non Hướng Dương, P.Tân Phú, TP.HCM, có cách dạy độc đáo. Ví dụ trong hoạt động bé 4 tuổi vẽ phương tiện giao thông, cô cho trẻ tự vẽ, tô màu, sáng tạo những ô tô, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy… Đến giai đoạn trưng bày, cô giáo làm mẫu việc sử dụng ứng dụng Grok như một trợ lý AI để chuyển các tranh tĩnh sang hình động bằng những câu lệnh đơn giản (trẻ nhập lệnh bằng giọng nói)… Giờ học vẽ với trẻ rõ ràng thú vị hơn.

Cô Lê Bích Thủy, GV Nhóm lớp Thiên Minh 2, P.Vũng Tàu, TP.HCM, lại có cách đổi mới hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ, sáng tạo ra những trò chơi tiếp sức, đồng đội, vừa chơi vừa rèn luyện được các động tác thể dục, để trẻ được học mà chơi, chơi mà học.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Cẩm Hồng, GV Trường mầm non Bình Hưng, xã Bình Hưng, TP.HCM, sử dụng ứng dụng AI nhờ sáng tác nhạc, để từ những hình ảnh quen thuộc như con cào cào, bé tập thể dục sáng, các trẻ sẽ có những bài nhạc tập thể dục mới mẻ, trẻ tập luyện với hứng thú hơn.

GV mầm non trong dòng chảy phải thay đổi

Cô Nguyễn Ngọc Kiều Giang, GV Trường mầm non 19/5, P.Tân Thuận, TP.HCM, có kinh nghiệm 11 năm trong nghề, nhìn nhận so với ngày trước, GV mầm non hiện nay có nhiều phương tiện hiện đại hơn hỗ trợ, từ bảng tương tác, iPad, công cụ AI… Điều này cũng đặt GV mầm non trước thách thức phải liên tục học hỏi, ứng dụng cái mới.

Có 10 năm kinh nghiệm, cô Lê Thị Ngọc Giàu, 32 tuổi, Trường mầm non Tân Phong, P.Tân Hưng, TP.HCM, chứng kiến sự thay đổi lớn của đội ngũ GV mầm non. Cô Giàu cho hay để bắt kịp sự đổi mới, ngoài giờ làm việc ở trường, các GV mầm non thường tự học nhiều qua internet, các nhóm đào tạo CNTT.

Từ trái qua, cô Ngọc Giàu, cô Kiều Giang, cô Cẩm Hồng, những giáo viên nhiều đổi mới của TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Nguyễn Thị Cẩm Hồng, GV Trường mầm non Bình Hưng, xã Bình Hưng, chia sẻ trong bối cảnh trẻ em hiện nay giỏi tiếng Anh, tiếp xúc công nghệ sớm, nếu GV mầm non giữ mãi nếp giáo dục dạy "chay" sẽ không thể khơi gợi, phát huy hết sự sáng tạo của trẻ. Nhưng điều này cần hài hòa, tránh lạm dụng.

"Nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ của GV mầm non trong thời đại mới là bắt buộc", thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nuôi, giảng viên Khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nói với PV Thanh Niên, đồng thời cho biết: "Ngày trước, mọi người thường chỉ biết đến vai trò của GV là chăm sóc, nuôi dưỡng, tổ chức những hoạt động đơn lẻ. Bây giờ yêu cầu cao hơn, GV mầm non ngoài chăm sóc, nuôi dưỡng, phần giáo dục trẻ không còn là tổ chức những hoạt động đơn lẻ như múa hát, kể chuyện, các môn học phải được yêu cầu kết nối với nhau, đi theo một triết lý, như VN đang thực hiện giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

Đáng chú ý, bà Nuôi khẳng định gốc rễ của tất cả đổi mới phải là tình yêu thương của GV mầm non dành cho trẻ. Khi có tình yêu thương trẻ, các thầy cô có thể kết nối những đổi mới, hình thành đội ngũ GV giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, giàu yêu thương.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục mầm non, các tập thể, cá nhân cần tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm và phát huy tính sáng tạo của trẻ. Đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI và học liệu số trong tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng hiệu quả, thực chất.