Giáo viên mầm non hạng I, II được giao thêm nhiều nhiệm vụ

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 28 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký.



Thông tư quy định rõ nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghề nghiệp theo 3 hạng chức danh giáo viên mầm non, gồm hạng III, hạng II, hạng I. Các yêu cầu được thiết kế theo hướng phát triển dần từ hạng III đến hạng I, trong đó nhấn mạnh việc cá nhân hóa hoạt động giáo dục, phát triển toàn diện trẻ em.

Giáo viên mầm non ở hạng I, II không chỉ có nhiệm vụ chăm sóc trẻ ẢNH: H.M

Cụ thể, thông tư quy định giáo viên mầm non hạng I, hạng II được giao thêm nhiều nhiệm vụ mang tính dẫn dắt như hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp; tham gia xây dựng chương trình, tài liệu, chính sách; chủ trì hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giáo dục; xây dựng và lan tỏa các mô hình giáo dục tiên tiến.

"Điểm mới này góp phần hình thành đội ngũ giáo viên cốt cán, nâng cao chất lượng toàn hệ thống giáo dục mầm non", Bộ GD-ĐT thuyết minh về thông tư.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được thiết kế theo 3 nhóm tiêu chuẩn: đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, các yêu cầu về đạo đức nhấn mạnh yêu nghề, đối xử công bằng, tôn trọng trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em, quản lý cảm xúc,…

Thông tư cũng quy định chi tiết về các năng lực cốt lõi của giáo viên mầm non như nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ; xây dựng và tổ chức hoạt động giáo dục; đánh giá sự phát triển của trẻ; xây dựng môi trường giáo dục; giao tiếp, phối hợp với gia đình và cộng đồng.

Giáo viên mầm non phải có năng lực số, năng lực ngoại ngữ

Cùng đó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non lần đầu quy định rõ về một số năng lực mới như năng lực số, năng lực ngoại ngữ, năng lực tự học và phát triển nghề nghiệp.

Theo đó, giáo viên phải có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

Dù vậy, thông tư có các quy định chuyển tiếp, theo Bộ GD-ĐT, nhằm bảo đảm tính ổn định, tránh xáo trộn đội ngũ giáo viên mầm non.

Theo đó, các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được cấp trước ngày 31.12.2026 được xác định tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp quy định tại thông tư này.

Giáo viên mầm non được tuyển dụng, tiếp nhận, thay đổi vị trí việc làm trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì không yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Bộ GD-ĐT cho rằng, thông tư cũng là cơ sở quan trọng để tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; đồng thời giúp giáo viên tự đánh giá, nâng cao năng lực nghề nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lấy trẻ em làm trung tâm.

Mới đây, tại hội thảo quốc tế liên quan đến giáo dục mầm non, GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, thông tin: "Theo khảo sát, nhiều giáo viên mầm non làm việc khoảng 10 tiếng/ngày, đến trường từ khi mới mở cửa và ra về khi đã đóng cửa trường. Nhiều thầy cô phản ánh họ chỉ chăm sóc con người khác, không có thời gian chăm sóc con mình và gia đình".

Từ đó, ông Vinh cho rằng cần phải thiết kế chế độ làm việc linh hoạt, phù hợp với nhóm giáo viên mầm non trên cả nước. Cần có kinh phí để chi trả cho giáo viên, bảo mẫu trong việc đón sớm, trả muộn…

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện mầm non là bậc học đang thiếu nhiều giáo viên nhất, cũng là bậc học có giáo viên nghỉ việc, chuyển việc nhiều nhất, lương khởi điểm thấp nhất...