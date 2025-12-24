Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Dự kiến giảm thời gian dạy trên lớp với giáo viên mầm non

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
24/12/2025 15:58 GMT+7

Bộ GD-ĐT dự kiến giảm thời gian dạy trực tiếp trên lớp với giáo viên mầm non, tách bạch với thời gian đón trả trẻ; quy định hiệu trưởng, hiệu phó phải dạy trẻ trực tiếp thay vì có thể chỉ dự giờ như hiện nay.

Bộ GD-ĐT mới công bố dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non để có thể thay thế Thông tư số 48 hiện hành.

Về thời gian làm việc, dự thảo thông tư làm rõ thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học và được quy đổi thành giờ dạy. Trong đó, bao gồm số giờ dạy trong 1 ngày theo định mức giờ dạy để bảo đảm phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, thống nhất, đồng bộ với các thông tư quy định về chế độ làm việc của giáo viên các cấp học, trình độ khác.

Dự kiến giảm thời gian dạy trên lớp với giáo viên mầm non - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT dự thảo quy định mới về chế độ làm việc với giáo viên mầm non

ẢNH: H.M

Đồng thời, bổ sung thời gian làm việc của giáo viên mầm non ngoài thời gian dạy trực tiếp trên lớp, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp còn thời gian đón trẻ và trả trẻ để bảo đảm phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

Đáng chú ý, dự thảo điều chỉnh định mức giờ đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày phải dạy trực tiếp trên lớp từ 6 giờ tại Thông tư 48 xuống còn 5 giờ 30 phút (không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ).

Theo Bộ GD-ĐT, quy định này nhằm tách biệt giữa thời gian dạy trực tiếp trên lớp với thời gian đón trẻ và trả trẻ để cơ sở giáo dục mầm non thuận lợi trong việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên.

Hiệu trưởng, hiệu phó phải trực tiếp tham gia dạy trẻ

Dự thảo thông tư quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia dạy trẻ để nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục thay cho quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường tại Thông tư số 48. Theo Bộ GD-ĐT, quy định này nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Dự thảo nêu rõ: "Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ để đảm bảo giáo viên tập trung cho các nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ". Đồng thời quy định, đối với các nhiệm vụ đã được nhận tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì không được quy đổi ra giờ dạy để tránh việc chi trả trùng chế độ, chính sách cho cùng 1 nhiệm vụ...

Dự thảo còn bổ sung quy định về chế độ giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí việc làm như hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, văn thư, thư viện.

Quy định rõ về trường hợp thời gian nghỉ thai sản (đối với giáo viên nữ) trùng với thời gian nghỉ hè. Theo đó, trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè hằng năm mà thời gian nghỉ hè hằng năm còn lại (nếu còn) ít hơn thời gian nghỉ hằng năm theo quy định của bộ luật Lao động thì giáo viên được bố trí nghỉ thêm một số ngày, bảo đảm tổng số ngày nghỉ bằng số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của bộ luật.

Ngoài những hoạt động chuyên môn đã được quy đổi ra giờ dạy theo quy định hiện hành, dự thảo bổ sung thêm một số hoạt động chuyên môn khác được quy đổi ra giờ dạy để bảo đảm quyền lợi cho giáo viên và phù hợp với hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non.

Trong đó, đối với trường hợp giáo viên tham gia trông trẻ buổi trưa nếu chưa được nhận tiền thù lao thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào số lượng trẻ ở lại bán trú, thời gian trông trẻ buổi trưa để xác định cụ thể việc quy đổi giờ dạy nhưng không quá 2 giờ dạy sau khi có ý kiến thống nhất của hội đồng sư phạm nhà trường.

Dự thảo bổ sung trường hợp không phải dạy bù và được tính dạy đủ số tiết được phân công gồm có trường hợp giáo viên nghỉ đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng nhà trường đồng ý và có xác nhận khám, chữa bệnh của cơ sở y tế...

Tin liên quan

Giảm tải 'áp lực báo cáo' cho giáo viên mầm non, cách nào?

Giảm tải 'áp lực báo cáo' cho giáo viên mầm non, cách nào?

Trước thực tế cán bộ quản lý, giáo viên mầm non mất nhiều tuần, thậm chí cả tháng chỉ để hoàn thiện một báo cáo tổng kết, Bộ GD-ĐT chỉ đạo giáo dục mầm non cấp thiết phải số hóa, để giảm tải áp lực hành chính.

Giảm tải áp lực hành chính cho giáo viên mầm non

Ông bà vào trường cháu, thử nỗi vất vả nghề giáo viên mầm non

Khám phá thêm chủ đề

giảm giờ dạy Định mức chế độ việc làm Mầm non giáo viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận