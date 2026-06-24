Sở GD-ĐT TP.HCM: Hơn 524.000 hồ sơ trẻ em được số hóa

Sáng nay (24.6), Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội thảo Đánh giá công tác chuyển đổi số cấp học mầm non năm học 2025-2026 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hệ thống giáo dục mầm non của TP.HCM hiện đang lớn nhất cả nước với hơn 5.000 cơ sở giáo dục, trên 524.000 trẻ và gần 73.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Điều này đặt ra những yêu cầu bắt buộc phải chuyển đổi số để quản lý hiệu quả.

Tại hội nghị, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, đến nay 97,7% cơ sở giáo dục mầm non đã hoàn thành cập nhật dữ liệu ngành; hơn 524.000 hồ sơ trẻ mầm non được số hóa; tỷ lệ định danh trẻ đạt 94,65%.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: THƯ TRANG

Số trẻ 5 - 6 tuổi được xác thực định danh phục vụ cho tuyển sinh đầu cấp là 164.280/165.899, tỷ lệ 99,02%. Về hồ sơ cán bộ giáo viên, nhân viên, hiện có 69.267 trên tổng số 71.821 hồ sơ đã được cập nhật thông tin xác thực định danh, tỷ lệ 96.44%. Hơn 90% cơ sở giáo dục mầm non đã triển khai nền tảng EDUi, góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường, gia đình và cơ quan quản lý.

"Tính đến thời điểm báo cáo đã có 2.508 trên tổng số 5.004 cơ sở giáo dục mầm non triển khai xây dựng kho học liệu số, đạt tỷ lệ 50,12%, với tổng số 85.635 học liệu số đã được xây dựng, cập nhật và chia sẻ trên hệ thống. Hàng trăm giáo viên đã chủ động ứng dụng AI trong thiết kế hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường học tập hiện đại cho trẻ", bà Điệp cho hay.

Song, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đánh giá công tác chuyển đổi số ở bậc mầm non còn một số hạn chế, khó khăn. Dữ liệu ngành tuy đã lớn nhưng chưa thực sự được khai thác hiệu quả để phục vụ công tác dự báo và ra quyết định.

Dữ liệu trẻ mầm non có tính biến động cao do thường xuyên phát sinh trường hợp tuyển mới, chuyển trường, nghỉ học hoặc thay đổi thông tin cá nhân. Đặc biệt, tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, số lượng trẻ thay đổi thường xuyên. Khoảng cách về năng lực số giữa các đơn vị vẫn còn khá rõ nét. Ở một số nơi, chuyển đổi số vẫn được hiểu là nhiệm vụ của bộ phận công nghệ thông tin, chưa trở thành trách nhiệm và nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên.

Sở GD-ĐT TP.HCM: Chuyển đổi số phải lấy sự thuận tiện của nhà trường, giáo viên và sự phát triển của trẻ làm trung tâm

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh quan điểm "Chuyển đổi số phải lấy sự thuận tiện của nhà trường, giáo viên và sự phát triển của trẻ làm trung tâm". Bà Châu đề nghị các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2026-2027.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu ẢNH: THU TÂM

Trong đó, Phòng Giáo dục mầm non phải trực tiếp tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Chiến lược chuyển đổi số giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030, trong đó, ưu tiên hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo nguyên tắc: Dữ liệu chỉ nhập một lần, dùng cho nhiều mục đích và được liên thông từ cấp cơ sở đến cấp sở.

Phải rà soát và tinh giản các loại báo cáo, hồ sơ sổ sách không cần thiết, chuyển hẳn sang quản lý bằng hồ sơ điện tử để giảm áp lực cho giáo viên, nhân viên tại cơ sở, giúp thầy cô chuyên tâm vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Chuyên trách giáo dục và chính quyền các địa phương cần chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT trong tham mưu với UBND địa phương để bố trí nguồn ngân sách thỏa đáng cho việc nâng cấp hạ tầng mạng và trang thiết bị công nghệ thông tin tại các trường mầm non công lập trên địa bàn.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non ở thành phố, bà Châu đề nghị hiệu trưởng phải rà soát lại hạ tầng công nghệ. "Chuyển đổi số không phải là mua thật nhiều máy tính, mà là biết cách vận dụng những gì đang có một cách hiệu quả nhất", bà nói.

"Các trường, lớp mầm non phải coi đào tạo kỹ năng số cho giáo viên là nhiệm vụ thường xuyên. Chúng ta cần những người giáo viên không chỉ biết soạn bài giảng điện tử, mà phải có tư duy về dữ liệu, biết sử dụng các công cụ AI hỗ trợ để theo dõi và đánh giá sự phát triển của trẻ một cách khoa học. Cán bộ quản lý phải là những người tiên phong, thay đổi tư duy quản lý dựa trên công nghệ", bà Châu yêu cầu.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới (trái) cùng các nhà giáo ẢNH: THÚY HẰNG

Các thầy cô giáo trao đổi cùng đại diện các đơn vị công nghệ bên lề hội thảo ẢNH: THÚY HẰNG

Đồng thời, bà Châu đề nghị các cơ sở mầm non cần đẩy mạnh truyền thông, xây dựng các kênh truyền thông số giữa nhà trường và gia đình để cha mẹ trẻ cần được biết con mình hôm nay học gì, ăn gì, phát triển ra sao…

Bà Châu cũng đề nghị các trường đại học sư phạm nghiên cứu điều chỉnh chương trình đào tạo giáo viên mầm non, đưa các học phần về giáo dục số và kỹ năng quản trị dữ liệu vào giảng dạy. Các đối tác công nghệ cần mang đến những giải pháp thực chất, phù hợp với đặc thù của giáo dục mầm non...