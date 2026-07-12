Nhiều suất học bổng tiếng Anh từ chính phủ cho học sinh, giáo viên Việt Nam

Học sinh tham gia phỏng vấn học bổng British Council Study Award năm 2025 ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Hội đồng Anh, tổ chức văn hóa và giáo dục quốc tế của Anh, mới đây công bố chương trình British Council Study Award 2026 dành cho học sinh từ 6 tới 17 tuổi đang sinh sống tại Hà Nội, TP.HCM. Chương trình có tổng cộng 10 suất học bổng với tổng giá trị 320 triệu đồng, mỗi suất gồm 76 giờ học tiếng Anh miễn phí tại các trung tâm của đơn vị này trên cả nước, không kèm điều kiện ràng buộc.

Đây là năm thứ 2 chương trình được tổ chức, là một phần trong cam kết đồng hành dài hạn của Hội đồng Anh với Chính phủ Việt Nam nhằm từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Vì lẽ đó, học bổng sẽ đề cao sự phù hợp và động lực cá nhân của ứng viên thông qua bài luận dài tối đa 300 chữ viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, thay vì đánh giá dựa trên thành tích học tập cao hay trình độ tiếng Anh.

Nếu vượt qua vòng sơ khảo, các ứng viên tiếp tục tham dự vòng phỏng vấn với hội đồng giám khảo và kết quả dự kiến sẽ được công bố muộn nhất vào đầu tháng 8.

"Chúng tôi tin mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội phát triển hết tiềm năng, bất kể hoàn cảnh xuất phát. Qua British Council Study Award 2026, chúng tôi mong đồng hành cùng những học sinh có động lực học tập mạnh mẽ và khát vọng vươn lên, giúp các bạn tiếp cận môi trường học tiếng Anh chất lượng quốc tế", bà Gemma Thompson, Giám đốc Học thuật các chương trình tiếng Anh tại Hội đồng Anh, chia sẻ.

Phụ huynh, học sinh quan tâm học bổng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký TẠI ĐÂY.

Trước đó, Văn phòng Tiếng Anh khu vực (RELO), Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết đang tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển ở Chương trình Mạng lưới phát triển chuyên môn tiếng Anh trực tuyến (OPEN GOC) kỳ mùa thu 2026, dự kiến khai giảng vào tháng 9.2026. Đây là cơ hội được tài trợ toàn phần, cung cấp các khóa trực tuyến trình độ ĐH kéo dài 8 tuần, do các cơ sở giáo dục hàng đầu của Mỹ thiết kế dành cho các giáo viên giảng dạy tiếng Anh.

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Chương trình tạo cơ hội cho thầy cô Việt Nam học tập, trao đổi cùng các đồng nghiệp quốc tế và chuyên gia Mỹ, nâng cao kỹ năng sư phạm cũng như mở rộng mạng lưới chuyên môn. Tổng cộng có 10 suất học bổng cho giáo viên tiếng Anh người Việt đang công tác toàn thời gian tại Việt Nam.

Ứng viên quan tâm cần nộp hồ sơ trực tuyến TẠI ĐÂY trước 23 giờ 59 ngày 26.7. Kết quả trúng tuyển sẽ được thông báo vào cuối tháng này.