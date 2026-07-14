Thông tin từ Sun PhuQuoc Airways, chỉ ít ngày trước khi chính thức khai thác, đường bay Hải Phòng - Phú Quốc đã ghi nhận hơn 5.000 lượt khách đặt vé, cho thấy sức hút của tuyến bay mới kết nối trực tiếp giữa thành phố Cảng và đảo Ngọc - một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất cả nước.

Đường bay Hải Phòng - Phú Quốc hút khách trước giờ cất cánh ẢNH: S.G

Theo kế hoạch, từ ngày 25.7, Sun PhuQuoc Airways sẽ chính thức khai thác hai đường bay mới gồm Hải Phòng - Phú Quốc và Hải Phòng - TP.HCM, mỗi đường bay 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đây cũng là những đường bay đầu tiên của hãng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.



Đối với đường bay Hải Phòng - Phú Quốc, chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng lúc 10 giờ, hạ cánh tại Phú Quốc lúc 12 giờ 5. Chiều ngược lại cất cánh lúc 12 giờ 55 và đến Hải Phòng lúc 15 giờ.

Trong khi đó, chặng Hải Phòng - TP.HCM khởi hành từ Hải Phòng lúc 15 giờ 50, hạ cánh tại TP.HCM lúc 18 giờ; chiều ngược lại xuất phát lúc 7 giờ 5 và đến Hải Phòng lúc 9 giờ 10.

Đại diện hãng hàng không cho biết, từ khi mở bán, tỷ lệ lấp đầy trên các chuyến bay liên tục tăng, phản ánh nhu cầu đi lại và du lịch giữa Hải Phòng với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn ngày càng cao.

Nhằm kích cầu du lịch, hãng triển khai chương trình ưu đãi giảm đến 30% giá vé cơ bản đối với đường bay Hải Phòng - Phú Quốc dành cho nhóm từ hai hành khách trở lên khi đặt vé trên website hoặc ứng dụng chính thức. Khách mua vé qua hệ thống đại lý chính thức cũng được giảm 25% giá vé cơ bản. Chương trình áp dụng cho các chuyến bay từ 25.7 đến 24.10.2026, không áp dụng trong giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh ưu đãi vé máy bay, hành khách còn được hưởng nhiều chương trình giảm giá trong hệ sinh thái Sun Group như ưu đãi 15% dịch vụ ẩm thực tại Sun Bavaria Cát Bà và Sun Bavaria Hạ Long; giảm tới 20% dịch vụ lưu trú, spa, tắm khoáng tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort (Quảng Ninh) và Serena Resort Kim Bôi (Phú Thọ).

Việc đưa đường bay Hải Phòng - Phú Quốc vào khai thác được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển du lịch liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai trung tâm du lịch biển, đồng thời mở rộng cơ hội thu hút du khách đến với Hải Phòng, Quảng Ninh và đảo Phú Quốc trong mùa cao điểm du lịch hè.