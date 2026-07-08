Sun PhuQuoc Airways vừa chính thức mở bán vé 2 đường bay nội địa mới gồm Hải Phòng - TP.HCM và Hải Phòng - Phú Quốc, tiếp tục mở rộng mạng khai thác, tăng kết nối giữa các trung tâm kinh tế và du lịch lớn của cả nước.

Sun PhuQuoc Airways mở 2 đường bay từ Hải Phòng ẢNH: S.G

Theo kế hoạch, 2 đường bay sẽ được khai thác từ ngày 25.7 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Đối với đường bay Hải Phòng - TP.HCM, chuyến bay khởi hành từ TP.HCM lúc 7 giờ 5, hạ cánh tại Hải Phòng lúc 9 giờ 10; chiều ngược lại cất cánh từ Hải Phòng lúc 15 giờ 50 và đến TP.HCM lúc 18 giờ.

Trong khi đó, đường bay Hải Phòng - Phú Quốc khởi hành từ Hải Phòng lúc 10 giờ, hạ cánh tại Phú Quốc lúc 12 giờ 5; chiều về rời Phú Quốc lúc 12 giờ 55 và đến Hải Phòng lúc 15 giờ.

Theo hãng hàng không, việc mở thêm 2 đường bay giúp nâng mạng khai thác nội địa của Sun PhuQuoc Airways lên 7 điểm đến với 11 đường bay. Trong đó, tuyến Hải Phòng - TP.HCM kết nối hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước, còn tuyến Hải Phòng - Phú Quốc góp phần tăng liên kết giữa hai địa phương có thế mạnh về du lịch biển.

Ngoài được sử dụng trải nghiệm đẳng cấp, du khách còn nhận được ưu đãi khi đặt vé máy bay từ Hải Phòng - Phú Quốc dịp này ẢNH: S.G

Nhân dịp mở bán vé, hãng triển khai chương trình ưu đãi giảm tới 30% giá vé cơ bản đối với hạng Economy Lite và Economy Classic trên đường bay Hải Phòng - Phú Quốc dành cho nhóm từ 2 hành khách trở lên khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của hãng. Chương trình áp dụng cho các hành trình từ ngày 25.7 đến 24.10.2026, không bao gồm các giai đoạn cao điểm.

Theo Sun PhuQuoc Airways, đây cũng là hãng hàng không đầu tiên khai thác đường bay thẳng Hải Phòng - Phú Quốc theo mô hình dịch vụ đầy đủ (full-service), bao gồm hành lý ký gửi và suất ăn theo tiêu chuẩn từng hạng vé.

Song song với việc mở rộng mạng bay, hãng cho biết đang tiếp tục đầu tư đội tàu bay, dự kiến nâng quy mô lên 26 tàu bay vào cuối tháng 8 tới nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch phát triển, việc bổ sung các đường bay mới được kỳ vọng góp phần tăng kết nối giao thương, du lịch giữa Hải Phòng với các trung tâm kinh tế, du lịch trọng điểm, đồng thời tạo thêm lựa chọn di chuyển cho người dân và du khách trong thời gian tới.