Du lịch Tin tức - Sự kiện

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay TP.HCM - Vân Đồn

Lã Nghĩa Hiếu
06/05/2026 16:02 GMT+7

Sun PhuQuoc Airways vừa mở bán vé đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn, kết nối trực tiếp trung tâm kinh tế phía Nam với cửa ngõ du lịch trọng điểm của Quảng Ninh.

Sun PhuQuoc Airways chính thức mở bán vé đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn. Tuyến bay mới dự kiến khai thác từ ngày 15.6 với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.

Theo kế hoạch, chuyến bay từ TP.HCM khởi hành lúc 15 giờ 30 và hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn lúc 17 giờ 30. Chiều ngược lại, máy bay cất cánh từ Vân Đồn lúc 18 giờ 10 và đến TP.HCM lúc 20 giờ 30.

Việc mở đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho hành khách thay vì phải trung chuyển qua các sân bay khác.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn còn được đánh giá là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao thương, du lịch và kết nối kinh tế giữa khu vực phía Nam với vùng Đông Bắc.

Hiện Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển du lịch di sản, kinh tế đêm và các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt khoảng 65.000 tỉ đồng.

Thông qua đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn, du khách phía Nam có thêm cơ hội tiếp cận hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí tại Quảng Ninh như Yoko Onsen Quang Hanh, Sun World Ha Long hay tổ hợp giải trí, kinh tế đêm Sun Elite City.

Các sản phẩm du lịch đêm với pháo hoa bên vịnh, chợ đêm, show diễn nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực đang trở thành điểm nhấn mới giúp du lịch Quảng Ninh tăng sức hút trong mùa cao điểm hè.

Ở chiều ngược lại, đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn cũng tạo điều kiện để người dân Quảng Ninh và khu vực lân cận kết nối nhanh hơn với TP.HCM, phục vụ nhu cầu đầu tư, kinh doanh và giao lưu thương mại.

Theo quy hoạch phát triển hàng không quốc gia đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được định hướng nâng công suất lên 20 triệu hành khách/năm, tiếp tục giữ vai trò hạ tầng chiến lược của khu vực Đông Bắc.

Việc Sun PhuQuoc Airways tham gia khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn được đánh giá sẽ góp phần kích cầu du lịch nội địa, tăng kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch bền vững cho Quảng Ninh.

'Tân binh' Sun Phuquoc Airways lại giành vị trí bay đúng giờ nhất ngay mùa cao điểm

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tiếp tục là hãng hàng không bay đúng giờ nhất Việt Nam tháng 1, với chỉ số đúng giờ (OTP) đạt 87,9%. Đặc biệt, hãng ghi dấu ấn tuyệt đối với tỷ lệ hủy chuyến 0%.

