Kinh tế

Vietnam Airlines đẩy mạnh xúc tiến du lịch châu Âu: Công bố đường bay thẳng TP.HCM-Copenhagen

Thành Tài
Thành Tài
20/11/2025 20:00 GMT+7

Đan Mạch, ngày 19.11.2025 - Vietnam Airlines phối hợp cùng các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và đối tác Bắc Âu tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam - châu Âu, với sự tham dự của đại diện chính quyền, cơ quan ngoại giao, du lịch và doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối hàng không, du lịch và giao thương giữa Việt Nam và khu vực Bắc Âu, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Vietnam Airlines trong mở rộng mạng bay quốc tế.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, cùng lãnh đạo đại diện Vietnam Airlines, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội và TP.HCM, Tổng Giám đốc Saigontourist, cùng đại diện chính quyền và các cơ quan xúc tiến du lịch Đan Mạch.

Vietnam Airlines đẩy mạnh xúc tiến du lịch châu Âu: Công bố đường bay thẳng TP.HCM-Copenhagen- Ảnh 1.

Đường bay thẳng TP.HCM - Copenhagen sẽ được khai thác với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, mang đến trải nghiệm bay thoải mái nhất cho hành khách

Ảnh: Vietnam Airlines

Trong khuôn khổ chương trình, Vietnam Airlines chính thức công bố khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Copenhagen từ ngày 15.12.2025. Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và Đan Mạch, đồng thời là cầu nối hàng không mới giữa Đông Nam Á và Bắc Âu, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 12 tiếng. Dự kiến chặng bay từ TP.HCM đi Copenhagen khởi hành lúc 22g45 các ngày Thứ Hai, Tư, Sáu và chiều ngược lại từ Copenhagen đi TP.HCM khởi hành lúc 10g50 các ngày Thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần.

Vietnam Airlines đẩy mạnh xúc tiến du lịch châu Âu: Công bố đường bay thẳng TP.HCM-Copenhagen- Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố đường bay thẳng Hồ Chí Minh - Copenhagen của Vietnam Airlines từ ngày 15.12.2025

Ảnh: Vietnam Airlines

Bên cạnh công bố đường bay mới, Vietnam Airlines cùng các đối tác hàng đầu Đan Mạch đã ký kết 4 thỏa thuận hợp tác quan trọng nhằm tăng cường gắn kết trong lĩnh vực du lịch và hàng không. Theo đó, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietnam Airlines và Greater Copenhagen Connected về xúc tiến du lịch và phát triển thị trường Bắc Âu tạo tiền đề để mở rộng hoạt động quảng bá điểm đến Việt Nam.

Vietnam Airlines đẩy mạnh xúc tiến du lịch châu Âu: Công bố đường bay thẳng TP.HCM-Copenhagen- Ảnh 3.

Vietnam Airlines ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Greater Copenhagen Connected về xúc tiến du lịch và phát triển thị trường Bắc Âu tạo tiền đề để mở rộng hoạt động quảng bá điểm đến Việt Nam

Ảnh: Vietnam Airlines

Đồng thời, Vietnam Airlines và sân bay Copenhagen ký biên bản ghi nhớ về khai thác hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phối hợp triển khai các chương trình quảng bá chung.

Vietnam Airlines đẩy mạnh xúc tiến du lịch châu Âu: Công bố đường bay thẳng TP.HCM-Copenhagen- Ảnh 4.

Vietnam Airlines và sân bay Copenhagen ký biên bản ghi nhớ về khai thác hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phối hợp triển khai các chương trình quảng bá chung

Ảnh: Vietnam Airlines

Vietnam Airlines và Albatros Travel cũng thống nhất hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch hai chiều, nhằm gia tăng lượng khách Đan Mạch đến Việt Nam, đồng thời mở rộng dòng khách Việt Nam tới Bắc Âu.

Vietnam Airlines đẩy mạnh xúc tiến du lịch châu Âu: Công bố đường bay thẳng TP.HCM-Copenhagen- Ảnh 5.

Vietnam Airlines và Albatros Travel cũng thống nhất hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch hai chiều, nhằm gia tăng lượng khách Đan Mạch đến Việt Nam, đồng thời mở rộng dòng khách Việt Nam tới Bắc Âu

Ảnh: Vietnam Airlines

Ngoài các hợp tác song phương, Vietnam Airlines, Saigontourist và Nordic Travel thiết lập biên bản hợp tác ba bên nhằm mở rộng hệ thống tour trọn gói và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Chuỗi thỏa thuận này tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển đồng bộ và bền vững chuỗi giá trị hàng không - du lịch giữa Việt Nam và Bắc Âu.

Vietnam Airlines đẩy mạnh xúc tiến du lịch châu Âu: Công bố đường bay thẳng TP.HCM-Copenhagen- Ảnh 6.

Vietnam Airlines, Saigontourist và Nordic Travel thiết lập biên bản hợp tác ba bên nhằm mở rộng hệ thống tour trọn gói và nâng cao trải nghiệm khách hàng

Ảnh: Vietnam Airlines

Là thủ đô của Đan Mạch và trung tâm kinh tế - du lịch hàng đầu Bắc Âu, Copenhagen giữ vai trò cửa ngõ kết nối tới toàn khu vực Scandinavia, bao gồm Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch. Với sự hiện diện của Vietnam Airlines tại Copenhagen, Việt Nam kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời tăng cường trao đổi khách và đầu tư giữa hai khu vực.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
