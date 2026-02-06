'Tân binh' Sun Phuquoc Airways lại giành vị trí bay đúng giờ nhất ngay mùa cao điểm

Trong tháng 1, thị trường hàng không nội địa đối mặt với áp lực khai thác lớn với tổng cộng 24.333 chuyến bay. Trong khi tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành là 71,1%, Sun PhuQuoc Airways đã đạt con số 87,9%.

Vừa ra mắt, Sun PhuQuoc Airways đã liên tiếp giành vị trí bay đúng giờ nhất ẢNH: SPA

Đây là tháng thứ hai liên tiếp SPA đứng đầu bảng xếp hạng về độ tin cậy. Trước đó, trong tháng 12.2025, hãng hàng không "trẻ" nhất Việt Nam cũng đã dẫn đầu với chỉ số OTP đạt 93,5%. Việc duy trì phong độ ổn định qua các tháng cao điểm cuối năm và đầu năm mới là minh chứng cho năng lực vận hành chuyên nghiệp và sự phối hợp nhịp nhàng trong hệ sinh thái của Sun Group.

Đáng chú ý, với 1.100 chuyến bay được khai thác trong tháng 1, SPA không để xảy ra bất kỳ trường hợp hủy chuyến nào. Đại diện Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: "Với chúng tôi, "đúng giờ" không chỉ là một chỉ số thống kê, mà là lời cam kết trân trọng thời gian quý báu của hành khách. SPA nỗ lực để mỗi chuyến công tác đều suôn sẻ và mỗi kỳ nghỉ đều bắt đầu bằng niềm vui trọn vẹn".

Sự thành công về chỉ số vận hành của SPA được hỗ trợ bởi đội tàu bay hiện đại và trẻ nhất Việt Nam. Dự kiến đến cuối tháng 2, hãng sẽ nhanh chóng nâng quy mô lên 9 tàu bay, trong đó có 5 tàu A321NX (A321neo ACF) mới xuất xưởng. Tốc độ phát triển đội bay được đánh giá là nhanh chóng này không chỉ khẳng định năng lực tài chính mà còn nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế.

Theo lộ trình, từ đầu quý 2/2026, SPA sẽ chính thức kết nối Phú Quốc với các điểm đến quốc tế như Đài Bắc, Busan, Singapore, Bangkok và Hồng Kông; tiếp nối là Mumbai và New Delhi vào quý 3/2026.