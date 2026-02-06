Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

'Tân binh' Sun Phuquoc Airways lại giành vị trí bay đúng giờ nhất ngay mùa cao điểm

Hà Khanh
Hà Khanh
06/02/2026 14:26 GMT+7

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tiếp tục là hãng hàng không bay đúng giờ nhất Việt Nam tháng 1, với chỉ số đúng giờ (OTP) đạt 87,9%. Đặc biệt, hãng ghi dấu ấn tuyệt đối với tỷ lệ hủy chuyến 0%.

Trong tháng 1, thị trường hàng không nội địa đối mặt với áp lực khai thác lớn với tổng cộng 24.333 chuyến bay. Trong khi tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành là 71,1%, Sun PhuQuoc Airways đã đạt con số 87,9%.

'Tân binh' Sun Phuquoc Airways lại giành vị trí bay đúng giờ nhất ngay mùa cao điểm- Ảnh 1.

Vừa ra mắt, Sun PhuQuoc Airways đã liên tiếp giành vị trí bay đúng giờ nhất

ẢNH: SPA

Đây là tháng thứ hai liên tiếp SPA đứng đầu bảng xếp hạng về độ tin cậy. Trước đó, trong tháng 12.2025, hãng hàng không "trẻ" nhất Việt Nam cũng đã dẫn đầu với chỉ số OTP đạt 93,5%. Việc duy trì phong độ ổn định qua các tháng cao điểm cuối năm và đầu năm mới là minh chứng cho năng lực vận hành chuyên nghiệp và sự phối hợp nhịp nhàng trong hệ sinh thái của Sun Group.

Đáng chú ý, với 1.100 chuyến bay được khai thác trong tháng 1, SPA không để xảy ra bất kỳ trường hợp hủy chuyến nào. Đại diện Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: "Với chúng tôi, "đúng giờ" không chỉ là một chỉ số thống kê, mà là lời cam kết trân trọng thời gian quý báu của hành khách. SPA nỗ lực để mỗi chuyến công tác đều suôn sẻ và mỗi kỳ nghỉ đều bắt đầu bằng niềm vui trọn vẹn".

Sự thành công về chỉ số vận hành của SPA được hỗ trợ bởi đội tàu bay hiện đại và trẻ nhất Việt Nam. Dự kiến đến cuối tháng 2, hãng sẽ nhanh chóng nâng quy mô lên 9 tàu bay, trong đó có 5 tàu A321NX (A321neo ACF) mới xuất xưởng. Tốc độ phát triển đội bay được đánh giá là nhanh chóng này không chỉ khẳng định năng lực tài chính mà còn nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế.

Theo lộ trình, từ đầu quý 2/2026, SPA sẽ chính thức kết nối Phú Quốc với các điểm đến quốc tế như Đài Bắc, Busan, Singapore, Bangkok và Hồng Kông; tiếp nối là Mumbai và New Delhi vào quý 3/2026.

Tin liên quan

Nhận tàu bay thứ 6, Sun PhuQuoc Airways sở hữu đội tàu 'trẻ' nhất Việt Nam

Nhận tàu bay thứ 6, Sun PhuQuoc Airways sở hữu đội tàu 'trẻ' nhất Việt Nam

Lúc 14 giờ 30 chiều ngày đầu tiên của năm 2026, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) của Tập đoàn Sun Group chính thức đón tàu bay thứ 6 của hãng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Khám phá thêm chủ đề

Sun PhuQuoc Airways hãng bay của Sun Group hàng không
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận