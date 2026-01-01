Nhận tàu bay thứ 6, Sun PhuQuoc Airways sở hữu đội tàu 'trẻ' nhất Việt Nam

Đây là chiếc Airbus A321NX hoàn toàn mới, thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways.

A321NX thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện ẢNH: SPA

Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện. Hệ thống tuần hoàn không khí được trang bị bộ lọc HEPA giúp không khí trong khoang luôn trong lành. Cùng với đó là động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội, tiết kiệm đến 20% nhiên liệu so với thế hệ trước.

Đây là dòng tàu bay phù hợp để vừa phục vụ hiệu quả các đường bay nội địa có nhu cầu cao, vừa chuẩn bị nền tảng kỹ thuật cho việc mở rộng các đường bay quốc tế trong khu vực năm 2026.

Tàu bay mới của SPA do Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tài trợ vốn, là tàu bay Airbus A321NX thứ 4 của hãng. Được biết, NCB sẽ tiếp tục đồng hành toàn diện với SPA trong quá trình vận hành tiếp theo, bao gồm cung ứng vốn lưu động và triển khai các phương án tài chính phù hợp nhằm nâng cấp đội tàu bay và mở rộng mạng lưới đường bay trong nước và quốc tế.

Sun PhuQuoc Airways hiện sở hữu tổng cộng 6 tàu bay, trong đó có 4 chiếc Airbus A321NX hoàn toàn mới. Đáng chú ý, tuổi bình quân của đội tàu bay hiện tại của hãng chỉ ở mức 2,49 năm. Con số này đưa Sun PhuQuoc Airways trở thành hãng hàng không sở hữu đội tàu bay trẻ nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, đồng thời nằm trong nhóm những đội tàu bay trẻ nhất thế giới.

Lễ đón tàu bay thứ 6 của SPA ngày đầu năm mới ẢNH: SPA

Theo các thống kê của ngành hàng không quốc tế, tuổi bình quân đội tàu bay toàn cầu hiện dao động khoảng 13 - 15 năm, trong bối cảnh nhiều hãng buộc phải kéo dài vòng đời khai thác tàu bay do ảnh hưởng của đứt gãy chuỗi cung ứng sau đại dịch. Trong bức tranh đó, việc một hãng hàng không trẻ như Sun PhuQuoc Airways nhanh chóng xây dựng được đội tàu bay với tuổi bình quân dưới 3 năm được xem là lợi thế cạnh tranh nổi bật về hiệu quả khai thác.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 1 này, Sun PhuQuoc Airways dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung thêm hai tàu bay Airbus A320. Lộ trình này giúp hãng duy trì vị thế dẫn đầu về độ trẻ và mức độ hiện đại của đội tàu bay tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để mở rộng mạng bay quốc tế kết nối Phú Quốc: bắt đầu từ đầu quý 2 bao gồm các chặng Busan (Hàn Quốc), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Hồng Kông; từ quý 3 mở chặng Mumbai, New Delhi (Ấn Độ) và Cao Hùng (Đài Loan).

Cùng với việc mở rộng đội tàu bay trẻ hiện đại và các chặng bay quốc tế, đại diện SPA cho biết hãng sẽ tập trung duy trì tần suất ổn định trên các đường bay hiện có, ưu tiên bố trí những khung giờ bay thuận lợi cho hành khách đi và đến Phú Quốc.

Từ 8.1, Sun PhuQuoc Airways sẽ nâng tần suất khai thác lên 5 chuyến/ngày trên cả hai đường bay trọng điểm Hà Nội - Phú Quốc và TP.HCM - Phú Quốc. Trong thời gian tới, hãng cũng sẽ tiếp tục tăng tần suất các chuyến bay để phục vụ du khách đến Phú Quốc mùa đẹp nhất trong năm.