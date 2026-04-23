Trải nghiệm 'nét thanh lịch Đông Dương' trên máy bay của Sun Phuquoc Airways

'Nghỉ dưỡng' trên máy bay

Việc tái cấu hình toàn bộ đội tàu thân hẹp, với tâm điểm là tàu bay A281, đánh dấu bước chuyển từ khai thác nhanh sang chuẩn hóa trải nghiệm theo phong cách “Nét thanh lịch Đông Dương” (Élégance Indochine) - sự giao thoa tinh tế giữa vẻ sang trọng Pháp và cốt cách phương Đông. Theo định hướng một hãng hàng không full-service đẳng cấp, SPA không chỉ nâng cấp sản phẩm mà còn xây dựng một “mã gen” nhận diện nhất quán trên toàn bộ hành trình trải nghiệm.

Cụ thể, khoang Phổ thông được nâng cấp với việc mở rộng khoảng cách giữa các hàng ghế lên 29 - 31 inch, kết hợp trang bị dòng ghế Hawk Infinity từ Anh Quốc, sở hữu thiết kế công thái học hiện đại, tích hợp cổng sạc USB và cấu trúc tối ưu trọng lượng, góp phần nâng cao sự thoải mái đồng thời giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải CO₂.

Trong khi đó, khoang Thương gia mang lại trải nghiệm thư giãn rõ rệt với ghế ngả 15 độ và hệ thống nâng đỡ chân lên tới 238 mm (9,37 inch), tạo cảm giác thoải mái như trong không gian nghỉ dưỡng cao cấp.

Điểm nhấn của lần nâng cấp này là sự đồng bộ về chất liệu và thẩm mỹ. Toàn bộ ghế được bọc da bò nguyên tấm cao cấp nhập khẩu từ Thụy Sĩ, kết hợp bảng màu đặc trưng như Ochre và Gold, tạo nên một nhận diện xuyên suốt và khác biệt. Khi bước lên bất kỳ chuyến bay nào, hành khách đều có thể cảm nhận rõ tinh thần “Nét thanh lịch Đông Dương” và triết lý “dịch vụ từ trái tim” của SPA.

Lớp da được xử lý bằng công nghệ thuộc khoáng hiện đại, đảm bảo độ bền lên tới 6 năm, đồng thời giữ được sự mềm mại và thoáng khí tự nhiên. Vật liệu cũng đạt tiêu chuẩn chống cháy FAR 25.853 và không chứa các hợp chất gây hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Kết hợp cùng hệ màu ấm và hương thơm đặc trưng La Festa, không gian cabin được định hình như một “resort trên không”, nơi mỗi chi tiết đều hướng tới cảm giác thư giãn, an tâm và được nâng niu.

Theo kế hoạch, SPA sẽ hoàn tất việc đồng bộ nội thất toàn bộ đội tàu thân hẹp vào tháng 10, thiết lập một tiêu chuẩn trải nghiệm nhất quán trên mọi hành trình.

Mở rộng mạng bay quốc tế

Trên nền tảng đã được chuẩn hóa, SPA đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với việc khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330.

Dự kiến trong tháng 7, Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp nhận hai tàu bay A330 đầu tiên đã hoàn thiện nhận diện và cấu hình theo tiêu chuẩn của hãng, để thực hiện các quy trình kiểm định và diễn tập phục vụ cấp AOC từ Cục Hàng không Việt Nam. Đội tàu này sẽ chính thức khai thác từ tháng 9, mở ra mạng lưới kết nối trực tiếp Phú Quốc với các thị trường quốc tế tầm xa như Kazakhstan, Nga, Uzbekistan, Úc, Mông Cổ, Oman, CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ.

Không chỉ gia tăng năng lực khai thác đường dài, A330 còn mở ra một chuẩn mực trải nghiệm mới. Lần đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways giới thiệu hạng ghế Premium, mang đến thêm lựa chọn thư thái cho hành khách, bên cạnh khoang Thương gia có ghế ngồi ngả phẳng 180°, thiết kế tối ưu cho các hành trình xuyên lục địa.

Từ việc chuẩn hóa nội thất đội tàu thân hẹp đến triển khai đội tàu thân rộng, SPA đang từng bước hiện thực hóa chiến lược “Rise to the World” một cách bài bản và rõ ràng.

Đầu tư A330 ở thời điểm này đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng về vận hành và trải nghiệm, trước khi hãng đón nhận những tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên trong đơn hàng 40 chiếc đã ký với Boeing vào tháng 2, với tổng giá trị 22,5 tỉ USD, dự kiến bàn giao từ năm 2031.