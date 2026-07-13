Vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: Đoàn khách Ấn Độ có 105 người

Ngày 13.7, Sở Du lịch tỉnh An Giang có báo cáo gửi Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và UBND tỉnh An Giang liên quan vụ lật ca nô du lịch tại đặc khu Phú Quốc, khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong. Trong đó có thông tin về thời gian đoàn khách quốc tế này dự kiến tham quan ở Phú Quốc.

Ngày 13.7, các ca nô chở khách du lịch tại Cảng quốc tế An Thới tiếp tục dừng hoạt động do thời tiết xấu ẢNH: TRẦN NGỌC

Tích cực phối hợp xử lý, khắc phục vụ tai nạn

Theo báo cáo, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô du lịch Ocean Pearl Island, biển kiểm soát AG-26751, thuộc Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ (có địa chỉ tại khu phố 7, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển, xuất phát từ Hòn Mây Rút Ngoài đưa khách về Cảng quốc tế An Thới.

Sau khi rời bến khoảng 400 m, phương tiện bất ngờ gặp sự cố và bị chìm. Thời điểm xảy ra sự cố, trên ca nô có khoảng 32 du khách quốc tịch Ấn Độ, cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam.

Đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn tất việc đưa toàn bộ 36 người vào bờ; trong đó, 21 người được cứu sống, 15 người tử vong (gồm 13 nam và 2 nữ) đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Du lịch An Giang đã cử cán bộ trực tiếp đến Phú Quốc để phối hợp UBND đặc khu cùng các cơ quan chức năng nắm tình hình, xử lý vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở cũng đã tham gia đón đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại sân bay quốc tế Phú Quốc, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động du lịch và công tác đối ngoại phục vụ quá trình xử lý vụ việc.

Bên cạnh đó, ngày 12.7, Sở Du lịch An Giang đã ban hành công văn yêu cầu Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ khẩn trương báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ chìm ca nô. Sở cũng làm việc với Công ty Minh Huy PQ và khu nghỉ dưỡng Radisson Blue - nơi đoàn khách lưu trú tại đặc khu Phú Quốc để thu thập thêm thông tin về quá trình tổ chức, phục vụ đoàn khách.

Công ty phục vụ đoàn khách có giấy phép hoạt động du lịch

Thông tin ban đầu cho thấy, đoàn khách gặp nạn có tổng cộng 105 người tham gia với lịch trình tham quan Phú Quốc trong thời gian 3 ngày 2 đêm, từ ngày 9.7 - 11.7. Chương trình du lịch do Công ty CP Du lịch Tam Á (Hà Nội) xây dựng và tổ chức phục vụ. Doanh nghiệp này được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế vào tháng 10.2024. Riêng chương trình tham quan trên địa bàn có sự tham gia của 3 hướng dẫn viên du lịch quốc tế có thẻ hành nghề hợp lệ và ký hợp đồng cộng tác viên theo quy định.

Ca nô du lịch Ocean Pearl Island tương tự như phương tiện bị tai nạn ngày 11.7 thuộc sở hữu của Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ được neo đậu tại Cảng quốc tế An Giang ẢNH: HOÀNG TRUNG

Về phương tiện gặp nạn mang biển đăng ký số AG-26751 thuộc Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa được Chi cục đăng kiểm số 6 cấp lại ngày 21.11.2025.

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, trước thời điểm xảy ra tai nạn, sở đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp du lịch chủ động bảo đảm an toàn hoạt động du lịch.

Cụ thể, ngày 2.7, sở có công văn về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; ngày 10.7, tiếp tục ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Về doanh nghiệp liên quan, Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ (tên giao dịch Ocean Pearl Travel) được Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 19.7.2023 và đã đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào tháng 7.2025. Doanh nghiệp được Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế lần thứ hai ngày 10.6.2026, phạm vi kinh doanh đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật là ông Diệp Nguyên Quốc, giám đốc công ty.

Hiện nguyên nhân vụ chìm ca nô đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Sở Du lịch An Giang cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác hỗ trợ thân nhân các nạn nhân, xử lý các vấn đề phát sinh và cập nhật thông tin khi có kết quả chính thức từ cơ quan điều tra.







