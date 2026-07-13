Cơ quan ngoại giao Ấn Độ cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam

Theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, thi hài các nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc vào ngày 11.7 vừa qua sẽ được vận chuyển trên chuyến bay mang số hiệu VN979 của hãng hàng không Vietnam Airlines về Ấn Độ vào chiều nay, 13.7.

Chuyến bay dự kiến cất cánh từ TP.HCM vào lúc 18 giờ và sẽ hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj tại Mumbai vào lúc 21 giờ 35 cùng ngày theo giờ Ấn Độ.

Thi thể 15 nạn nhân trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc từ Trung tâm pháp y TP.HCM đã ra sân bay Tân Sơn Nhất về Ấn Độ ẢNH: DUY TÍNH

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cũng cho biết, Nhằm chuẩn bị chu đáo cho công tác hậu sự, chính quyền các bang liên quan tại Ấn Độ đã được thông báo và đề nghị phối hợp chặt chẽ với gia đình các nạn nhân để tiếp nhận, hỗ trợ vận chuyển thi hài về các địa phương an táng.

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi, xử lý nhanh chóng các thủ tục cần thiết để việc vận chuyển thi hài các công dân về nước được diễn ra sớm nhất.

"Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của người bạn truyền thống tin cậy Việt Nam. Các đội ngũ của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán đang phối hợp chặt chẽ với những người bạn Việt Nam để hoàn tất các thủ tục trong thời gian sớm nhất", đại diện cơ quan ngoại giao Ấn Độ chia sẻ.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751 do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.

Đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ đã hoàn tất, các lực lượng chức năng đã đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).

15 thi thể nạn nhân tử vong sau đó đã được đưa đến Trung tâm Pháp y TP.HCM vào khoảng 20 giờ ngày 12.7 để bảo quản và xử lý theo quy định và yêu cầu từ phía Ấn Độ.