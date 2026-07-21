Ông Kiều Hoài Phong làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang

Ngày 21.7, tại An Giang, Viện KSND tối cao tổ chức công bố quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cáo về việc điều động, bổ nhiệm ông Kiều Hoài Phong, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 16.7.

Ông Phong thay vị trí của ông Nguyễn Ngọc Phúc (58 tuổi), Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp nhận công tác với chức vụ khác.

Ông Nguyễn Đức Thái, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao (phải) và ông Phạm Hoàng Nam, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang (trái) chúc mừng tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang Kiều Hoài Phong ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang cũng đã công bố quyết định của Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc cho ông Nguyễn Ngọc Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, thôi tham gia Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phúc giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang cho đến khi nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Đức Thái, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao (phải) và ông Phạm Hoàng Nam, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang (trái) chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Phúc được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Kiều Phong (52 tuổi, quê quán tỉnh Đồng Tháp), trình độ thạc sĩ luật kinh tế, cử nhân luật, cử nhân cao đẳng kiểm sát. Trước đây, ông Phong từng giữ các chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng. Sau khi tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang sáp nhập, ông Phong được Viện trưởng Viện KSND tối cao điều động, chỉ định giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Thái, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao đề nghị tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang nhanh chóng tiếp nhận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, không để gián đoạn hoạt động của viện kiểm sát 2 cấp. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đoàn kết nội bộ.

Lãnh đạo Viện KSND tối cao cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Viện KSND tỉnh An Giang và ông Nguyễn Ngọc Phúc ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Kiều Hoài Phong bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Viện KSND tối cao tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời, khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động ngành kiểm sát tỉnh An Giang phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, chiều 20.7 tại Đồng Tháp, Viện KSND tối cao đã công bố quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thanh Từng, kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng giúp việc Viện trưởng Viện KSND tối cao giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp thay ông Kiều Hoài Phong.