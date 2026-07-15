Bộ Tài chính bổ nhiệm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing

Bộ Tài chính vừa có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing nhiệm kỳ mới ảnh: k.p

Hôm nay (15.7), Trường ĐH Tài chính-Marketing tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Bộ Tài chính đã công bố quyết định bổ nhiệm PGS-TS Phạm Tiến Đạt giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing; PGS-TS Lê Trung Đạo, PGS-TS Phạm Quốc Việt và tiến sĩ Cao Tấn Huy giữ chức vụ phó hiệu trưởng nhà trường.

PGS-TS Phạm Tiến Đạt sinh năm 1980, quê Thái Bình cũ. Ông Đạt từng kinh qua các vị trí như: Phó trưởng khoa sau ĐH Học viện Ngân hàng; Phó trưởng khoa Tài chính Học viện Ngân hàng; Phó giám đốc phụ trách Cơ sở đào tạo Sơn Tây Học viện Ngân hàng; Phó viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính (Bộ Tài chính). Ông Đạt được Bộ Tài chính trao quyết định công nhận là Chủ tịch hội đồng Trường ĐH Tài chính - Marketing nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 3.2021, được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường này từ tháng 12.2021.

PGS-TS Lê Trung Đạo sinh năm 1972, quê quán Đà Nẵng. Ông nhận bằng tiến sĩ ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế và quản lý kinh tế quốc dân tại Viện Sở hữu trí tuệ (Liên bang Nga). Trước đây, ông từng là giảng viên Trường CĐ Hải quan (nay được sáp nhập vào Trường ĐH Tài chính-Marketing); Tổ trưởng tổ bộ môn thuế trong lĩnh vực hải quan; Trưởng khoa Thuế - Hải quan; Trưởng phòng Quản lý đào tạo trước khi được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing.

Tiến sĩ Phạm Quốc Việt sinh năm 1970, quê Bình Định cũ. Ông tốt nghiệp tiến sĩ tại ĐH Kinh tế TP.HCM, từng trải qua các vị trí như: Phó trưởng phòng kế hoạch - kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); Trưởng phòng quản lý đào tạo - khoa học và hợp tác quốc tế Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II; Phó giám đốc thường trực Trung tâm tư vấn phát triển quản trị, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II. Tại Trường ĐH Tài chính-Marketing, ông Việt trải qua các chức vụ Phó viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng, Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện trưởng Viện đào tạo sau ĐH. Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing từ tháng 2.2024.

Tiến sĩ Cao Tấn Huy sinh năm 1985, quê Bến Tre cũ. Ông Huy từng là giảng viên khoa Tài chính doanh nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM, giảng viên Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng Trường ĐH Tài chính-Marketing. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng vào tháng 8.2023, ông Huy đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ-tin học của trường.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh việc kiện toàn Ban giám hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị đại học, thực hiện tự chủ đại học và nâng cao chất lượng đào tạo theo tinh thần luật Giáo dục ĐH.

Thay mặt Ban giám hiệu nhiệm kỳ mới, PGS-TS Phạm Tiến Đạt cho biết thời gian tới, Trường ĐH Tài chính-Marketing tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực quản trị ĐH; đẩy mạnh chuyển đổi số và quốc tế hóa; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hiện đại hóa chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn với nhu cầu doanh nghiệp và xã hội; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý chất lượng cao; đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động và người học...