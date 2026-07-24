Thông xe tuyến đường Nam Đông - A Lưới nối 2 khu vực miền núi Huế

Ngày 24.7, tại xã A Lưới 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp UBND thành phố Huế tổ chức lễ bàn giao, chính thức đưa vào sử dụng tuyến đường Nam Đông - A Lưới (tỉnh lộ 74, giai đoạn 3) nối 2 khu vực miền núi Nam Đông và A Lưới.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, thành phố Huế và các đại biểu kiểm tra trước khi bàn giao dự án đường Nam Đông - A Lưới (tỉnh lộ 74, giai đoạn 3) ẢNH: NGỌC MINH

Tham dự hội nghị có trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban quản lý dự án; ông Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế.. .

Dự án đường Nam Đông - A Lưới giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư 475 tỉ đồng, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026 trên địa bàn xã Nam Đông và xã A Lưới 4 (trước đây thuộc 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới) . Công trình gồm 2 gói thầu xây lắp với tổng chiều dài tuyến chính 48,36 km . Dự án chính thức khởi công ngày 18.1.2024 và đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào ngày 30.6.2026 .

Tuyến đường Nam Đông - A Lưới dài 48,36 km hoàn thành sau hơn 2 năm thi công ẢNH: NGỌC MINH

Tuyến đường có điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông và điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh (Km372+690) thuộc xã A Lưới 4 .

Sau hơn 2 năm triển khai, dự án đã hoàn thành đồng bộ nền móng, mặt đường và các hạng mục phụ trợ (cống rãnh thoát nước, tường chắn, mái taluy, tôn lượn sóng), có hệ thống an toàn giao thông đồng bộ (cọc tiêu, cọc H, cọc km, gương cầu lồi, sơn kẻ đường); đồng thời xây mới 4 đường cứu nạn, 3 cầu mới, sửa chữa 4 cầu cũ và nhiều hạng mục phụ trợ khác .

Theo đại diện đơn vị thi công, trong quá trình triển khai, dự án chịu ảnh hưởng bởi địa hình, địa chất phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai mưa lũ thường xuyên, khó khăn về thông tin liên lạc và nguồn cung vật liệu .

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng sự phối hợp từ cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị thi công đã bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình . Chủ đầu tư đánh giá công trình được xây dựng đúng hồ sơ thiết kế phê duyệt, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và bảo đảm điều kiện an toàn để đưa vào vận hành .

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã bàn giao toàn bộ hiện trạng công trình cùng hệ thống thoát nước, cầu, hệ thống an toàn giao thông và công trình phòng hộ cho UBND thành phố Huế tiếp quản, đưa vào quản lý và khai thác theo quy định .

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đại diện UBND thành phố Huế thực hiện nghi thức bàn giao, đưa vào sử dụng tuyến đường Nam Đông - A Lưới ẢNH: NGỌC MINH

Tuyến đường Nam Đông - A Lưới hoàn thành có vai trò nâng cao năng lực cơ động phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường khả năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân 2 khu vực miền núi phía tây thành phố Huế, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn .