Cận cảnh tuyến đường ngàn tỉ ở Huế thi công ì ạch, bị thay chủ đầu tư

Như Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh về dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (tổng mức đầu tư 1.143 tỉ đồng) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư thi công ì ạch, chậm tiến độ.

Trước tình hình này, mới đây, lãnh đạo UBND thành phố Huế đã thống nhất chủ trương thay đổi chủ đầu tư nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Toàn cảnh công trường dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có tổng mức đầu tư 1.143 tỉ đồng nhưng thi công ì ạch ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo kết luận sau buổi kiểm tra thực địa mới đây của ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, lãnh đạo thành phố thống nhất chuyển giao vai trò chủ đầu tư dự án này sang cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3. Đồng thời yêu cầu hoàn thành việc xử lý các tồn tại liên quan đến nhà thầu trước ngày 10.7.

Ghi nhận tại công trường sáng 6.7, đoạn gói thầu số 21 (phường Thanh Thủy, thành phố Huế), hạ tầng vẫn còn nhiều đoạn thi công dang dở, chưa được triển khai đồng bộ. Trên công trường, máy móc cơ giới nằm im lìm, lác đác vài công nhân thực hiện đóng cọc.

Điểm đầu của tuyến đường tại khu E - khu đô thị mới An Vân Dương, nơi hạ tầng chưa được triển khai đồng bộ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài được phê duyệt năm 2023 với thời gian thực hiện trong 4 năm, chính thức khởi công ngày 20.1.2025. Tuyến đường dài khoảng 9,59 km, kết nối từ khu E (khu đô thị mới An Vân Dương) đến nút giao đường Thuận Hóa với quốc lộ 1 (phường Phú Bài).

Dự án bao gồm hai gói thầu xây lắp chính: gói thầu số 20 dài 3,49 km, giá trị hơn 132 tỉ đồng do liên danh Công ty CP quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên - Huế, Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên - Huế và Công ty CP ĐT Việt Anh thực hiện.

Gói thầu số 21 dài 6,1 km, giá trị hợp đồng hơn 583 tỉ đồng do liên danh Công ty CP 456, Công ty CP tập đoàn Đồng Tâm, Công ty An Phú Quảng Ninh và Công ty FECON đảm nhận.

Máy móc cơ giới nằm im lìm tại công trường thuộc gói thầu số 21, đoạn qua phường Thanh Thủy ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một vài công nhân làm việc tại khu vực thi công dang dở của dự án ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đoạn tuyến thuộc gói thầu số 21 dài 6,1 km bị chậm tiến độ nghiêm trọng do nhà thầu vi phạm cam kết ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo và xử phạt nhưng không có chuyển biến

Như Thanh Niên đã đưa tin, tại gói thầu số 21, Công ty CP tập đoàn Đồng Tâm chịu trách nhiệm thi công các hạng mục đường công vụ, đắp cát nền đường, hệ thống thoát nước, nền và mặt đường với giá trị hợp đồng khoảng 196 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đơn vị này liên tục vi phạm tiến độ nghiêm trọng, dẫn đến việc chủ đầu tư phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng sau nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo và xử phạt nhưng không có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, sau 495 ngày triển khai (tương đương 55% thời gian thực hiện hợp đồng), toàn bộ liên danh gói thầu số 21 mới đạt khoảng 13% giá trị hợp đồng. Riêng phần việc của Công ty CP tập đoàn Đồng Tâm chỉ đạt vỏn vẹn 6,88% khối lượng.

Trong năm 2025, nhà thầu này chỉ thực hiện được 4/69,3 tỉ đồng đã cam kết (đạt 5,7%) và từng tự ý dừng thi công 22 ngày liên tục từ ngày 25.9 đến 17.10.2025.

Hạng mục đắp cát nền đường tại khu vực từ Km 0 đến Km 2+400 chỉ mới đạt 39% khối lượng yêu cầu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sang năm 2026, tình hình không được cải thiện, khối lượng thực hiện tháng 1.2026 đạt hơn 32%, tháng 3.2026 đạt 8,24% kế hoạch. Đến tháng 4.2026, đơn vị tiếp tục trễ hẹn các mốc tiến độ khi khối lượng đắp cát đoạn từ Km 0 đến Km 2+400 chỉ đạt 39%, đoạn từ cầu Cống Cao đến cầu Vực đạt 60%, tổng giá trị thực hiện tháng đạt gần 36% so với cam kết. Đáng chú ý, từ giữa tháng 5.2026, nhà thầu gần như dừng toàn bộ hoạt động trên công trường không có lý do.

Hiện trạng ngổn ngang tại khu vực cầu Cống Cao và cầu Vực ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Toàn bộ liên danh gói thầu số 21 mới thực hiện được khoảng 13% giá trị hợp đồng sau 495 ngày khởi công ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều hạng mục thi công tại gói thầu 21 bị đình trệ kéo dài ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khu vực công trường ở gói thầu 21 thưa thớt công nhân và phương tiện kỹ thuật ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự chậm trễ của Công ty CP tập đoàn Đồng Tâm đã khiến nhiều hạng mục then chốt như nền đường, cống ngang, trải vải địa kỹ thuật và đắp cát K95 bị chậm từ 8 - 9 tháng so với tiến độ phê duyệt.

Dù đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc và 2 quyết định xử phạt vi phạm tiến độ với tổng số tiền hơn 411 triệu đồng nhưng vẫn không hiệu quả, chủ đầu tư đã quyết định chấm dứt hợp đồng đối với phần việc của Công ty CP tập đoàn Đồng Tâm.

Cùng với dự án đường Tố Hữu nối dài, 2 dự án khác là khu tái định cư đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài và dự án các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an thành phố Huế cũng được thống nhất điều chỉnh chủ đầu tư sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3.