Cấm xe trên 29 chỗ ở nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt từ ngày 1.8

Ngày 24.7, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết từ ngày 1.8 sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường thuộc khu vực trung tâm Đà Lạt.

Theo đó, nhiều tuyến sẽ cấm xe trên 29 chỗ lưu thông hoặc dừng, đỗ nhằm giảm áp lực giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, cuối tuần và các dịp lễ, tết.

Từ ngày 1.8, xe trên 29 chỗ bị cấm lưu thông, dừng, đỗ trên nhiều tuyến đường ở trung tâm Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo phương án mới, xe trên 29 chỗ (trừ xe buýt) không được lưu thông trên đường Hai Bà Trưng (đoạn gần đường La Sơn Phu Tử); không được đi thẳng hoặc quay đầu trên đường Phan Đình Phùng tại nút giao Phan Đình Phùng - Tản Đà; đồng thời không được rẽ phải từ đường Tản Đà vào đường Phan Đình Phùng.

Đối với phương tiện đi từ nút giao Việt Anh, xe trên 29 chỗ không được rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cừ mà phải đi thẳng lên cầu Ba Tháng Hai.

Riêng đường Bùi Thị Xuân sẽ cấm xe trên 29 chỗ lưu thông trong khung giờ từ 19 - 21 giờ, tại đoạn từ sau nút giao Lý Tự Trọng đến khu vực ngã 5 Đại học Đà Lạt.

Ngoài ra, xe trên 29 chỗ cũng không được dừng, đỗ trên các tuyến Nguyễn Văn Cừ, Ba Tháng Hai, Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu và Nguyễn Chí Thanh.

Xe trên 29 chỗ không được dừng, đỗ trên các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Ba Tháng Hai, Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu và Nguyễn Chí Thanh ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc hạn chế xe trên 29 chỗ lưu thông trên một số tuyến đường nhằm phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện cỡ lớn đi vào khu vực trung tâm Đà Lạt, nơi thường xuyên có mật độ phương tiện cao, mặt đường hẹp và dễ xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm, cuối tuần và mùa du lịch.

Giải pháp này được kỳ vọng góp phần nâng cao an toàn giao thông, giảm xung đột giữa xe du lịch cỡ lớn với phương tiện cá nhân và người đi bộ.

Bổ sung khung giờ cấm xe tải tại nhiều nút giao thường xuyên ùn tắc

Bên cạnh việc điều chỉnh đối với xe trên 29 chỗ, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng bổ sung quy định cấm xe tải từ 1,5 tấn lưu thông trong các khung giờ 6 - 8 giờ, 10 - 12 giờ và 16 - 18 giờ hằng ngày trên các tuyến Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, La Sơn Phu Tử - Hai Bà Trưng, Ba Tháng Hai - Trần Phú và Đặng Thùy Trâm - Hoàng Văn Thụ.

Theo Sở Xây dựng, đây đều là những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm nên việc điều chỉnh nhằm giảm áp lực cho hạ tầng và bảo đảm lưu thông thông suốt.

Sở Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải rà soát, điều chỉnh lộ trình và thời gian lưu thông xe trên 29 chỗ cho phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới tại Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Để phương án tổ chức giao thông phát huy hiệu quả, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt khẩn trương lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo theo phương án mới.

Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chủ động rà soát, điều chỉnh lộ trình và thời gian lưu thông của phương tiện; đồng thời phổ biến quy định mới đến lái xe và nhân viên điều hành để chấp hành đúng hệ thống biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh vi phạm khi các quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8.