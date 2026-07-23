Dự án khách sạn 5 sao trong hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt vướng hàng loạt sai phạm

Ngày 23.7, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã công khai kết luận thanh tra (số 56) một dự án khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) với nhiều sai phạm.

Dự án này có quy mô hơn 190 ha, tổng vốn đầu tư 400 tỉ đồng do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Gia Tuệ - Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra xác định dự án vướng nhiều sai phạm trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trách nhiệm không chỉ thuộc về chủ đầu tư mà còn liên quan đến nhiều sở, ngành và cơ quan quản lý nhà nước qua nhiều thời kỳ ở Lâm Đồng.

Hồ Tuyền Lâm thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: BÁ DUY

Chưa hoàn thành thủ tục đấu giá vẫn giao đất

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của kết luận thanh tra là việc dự án nói trên được giao, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong khi đây là trường hợp thuộc diện phải thực hiện theo quy định của luật Đất đai năm 2003 và Nghị định 181/2004.

Thanh tra xác định hồ sơ đầu tư thời điểm ban đầu, do cơ quan tham mưu thực hiện chưa lấy đầy đủ ý kiến của các cơ quan chuyên ngành về đất đai, lâm nghiệp, quy hoạch và môi trường. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) vẫn tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư mà không kiểm tra đôn đốc tiến độ.

Cụ thể, năm 2009, UBND tỉnh Lâm Đồng cho doanh nghiệp thuê hơn 190 ha đất trong thời hạn 50 năm, gồm hơn 164 ha đất có rừng, hơn 25 ha đất chưa có rừng và một phần nhỏ đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh cho rằng việc tham mưu cho thuê đất của cơ quan chuyên môn chưa thực hiện đầy đủ việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, chưa lấy ý kiến liên ngành và chưa có phương án sử dụng đất theo quy định.

Đối với diện tích rừng, UBND tỉnh cho doanh nghiệp thuê hơn 179 ha rừng từ năm 2010, nhưng đến năm 2021 mới ký hợp đồng cho thuê rừng, chậm khoảng 11 năm.

Sai phạm nữa là đến thời điểm thanh tra (tháng 5.2026), doanh nghiệp vẫn chưa lập phương án quản lý rừng bền vững theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy nhiều vị trí đã được chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhưng hiện trạng vẫn là đất rừng tự nhiên, đang có cây rừng tự nhiên. Một số khu vực dù đã được xác định là đất thương mại, dịch vụ nhưng vẫn còn cây rừng tự nhiên.

Khu vực xung quanh hồ Tuyền Lâm là rừng tự nhiên ẢNH: LÂM VIÊN

Về nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh xác định từ năm 2009 đến năm 2023, doanh nghiệp đã nộp hơn 38,6 tỉ đồng tiền thuê đất và được giảm hơn 1,4 tỉ đồng theo chính sách.

Tuy nhiên, ngày 3.6.2026, Thuế tỉnh Lâm Đồng có công văn cho biết công ty còn nợ tiền thuê đất hơn 38,4 tỉ đồng và tiền chậm nộp tạm tính là 6,1 tỉ đồng. Sau khi trừ các khoản được giảm (30%) thì công ty còn phải nộp số tiền là 44,5 tỉ đồng.

Đồng thời, phiếu chuyển thông tin địa chính năm 2023 thể hiện diện tích lớn hơn diện tích ghi trong hợp đồng thuê đất gần 32 ha, nhưng chưa được kiểm tra, đối chiếu thực địa để làm rõ.

Chậm tiến độ 135 tháng, đến nay các hạng mục chính vẫn chưa triển khai

Theo kết luận thanh tra, dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2009, dự án liên tục được điều chỉnh tiến độ và gia hạn ba lần, tổng thời gian gia hạn lên tới 72 tháng.

Mặc dù vậy, thanh tra khẳng định dự án vẫn chậm khoảng 135 tháng so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư và chậm khoảng 4 năm, tính theo thời gian gia hạn thuê đất.

Thanh tra xác định từ năm 2013, đến tháng 3.2015, khi hết thời gian thực hiện dự án theo giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư không thực hiện thủ tục xin tạm ngừng hoặc gia hạn dự án, cũng không gửi báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý nhà nước ở Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt (cũ) cũng không kiểm tra (không phát hiện dự án không được đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường).

Đến nay, dự án mới hoàn thành khoảng 4,4 km đường giao thông nội bộ và một phần hạ tầng kỹ thuật. Các hạng mục quan trọng như hai khách sạn 5 sao, khoảng 70 biệt thự nghỉ dưỡng cùng nhiều công trình dịch vụ vẫn chưa triển khai.

Dự án khách sạn 5 sao vừa được thanh tra nằm trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ việc tham mưu quy hoạch chi tiết của cơ quan chuyên môn chưa phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch rừng phòng hộ.

Việc cấp và gia hạn giấy phép xây dựng khi hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện. Đặc biệt, sau khi quy hoạch được điều chỉnh năm 2016, nhiều hạng mục có mái che theo thiết kế ban đầu không còn phù hợp nên không thể tiếp tục triển khai.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân khách quan của việc chậm tiến độ gồm sự thay đổi của pháp luật, điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đóng cửa rừng và ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan các sai phạm vẫn xuất phát từ năng lực tài chính hạn chế của chủ đầu tư, việc hoàn thiện thủ tục pháp lý chậm; trong khi các cơ quan quản lý nhà nước ở Lâm Đồng còn thiếu kiểm tra, phối hợp chưa chặt chẽ và xử lý chưa kịp thời các khó khăn vướng mắc của dự án.