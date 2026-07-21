Thanh tra chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại dự án Khu du lịch thác Damb'ri

Ngày 21.7, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành công khai kết luận thanh tra (kết luận số 55) chỉ rõ hàng loạt sai phạm kéo dài nhiều năm tại dự án Khu du lịch thác Damb'ri (phường 2 Bảo Lộc) do Công ty CP Du lịch Damb'ri (tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đổi sang công ty cổ phần năm 2006) làm chủ đầu tư.

Thanh tra kết luận, các sai phạm trải rộng từ đất đai, lâm nghiệp, xây dựng đến công tác quản lý nhà nước của nhiều cơ quan chuyên môn và địa phương.

Thắng cảnh thác Damb'ri ở phường 2 Bảo Lộc ẢNH: KHU DU LỊCH THÁC DAMB'RI

Sai phạm ngay từ khi cho thuê đất

Tại thời điểm thanh tra (tháng 5.2026), công ty đang quản lý 1.210.300 m2 theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng từ ngày 2.1.2007.

Thanh tra xác định Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã tham mưu UBND tỉnh cho thuê đất khi hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.

Ngay cả việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, lấy ý kiến các cơ quan liên quan chưa được thực hiện. Đáng chú ý, quá trình giao đất không tổ chức cắm mốc, không xác định ranh giới ngoài thực địa theo quy định. Cho thuê đất trong khi hồ sơ giao đất không có đơn xin giao đất, không lập dự án đầu tư, không lấy ý kiến các sở ngành và không thẩm định nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư.

Thanh tra cũng chỉ rõ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch khoáng sản trong nhiều giai đoạn thiếu đồng bộ, không được cập nhật đầy đủ, dẫn đến những bất cập trong quản lý dự án này.

Một sai phạm đáng chú ý khác được thanh tra kết luận là dự án đã hết thời hạn sử dụng đất, nhưng chủ đầu tư không thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định. Dự án chậm tiến độ kéo dài quá 24 tháng nhưng không xem xét thu hồi.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, thanh tra khẳng định việc quản lý đất rừng và tài nguyên rừng còn nhiều bất cập. Đó là quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng chưa thống nhất với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Dự án Khu du lịch Damb'ri có nhiều sai phạm về đất rừng ẢNH: KHU DU LỊCH THÁC DAMB'RI

Việc giao rừng không được thực hiện đồng thời với giao đất. Chủ đầu tư cũng không lập phương án quản lý rừng bền vững, không theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo quy định trong thời gian dài.

Nhiều công trình xây dựng không phép

Qua kiểm tra hiện trạng, thanh tra thống kê toàn bộ khu du lịch có 42 khu vực, công trình; trong đó, 20 công trình được hình thành trước thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa và 22 công trình được xây dựng sau cổ phần hóa.

Đáng chú ý, trong 22 công trình xây dựng sau cổ phần hóa, có 18 công trình không có giấy phép xây dựng, chỉ có 4 công trình được cấp phép theo quy định.

Các công trình không phép này đồng thời chưa được chuyển mục đích sử dụng đất, nhiều vị trí xây dựng không phù hợp quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Một phần diện tích công trình được xây dựng trên đất rừng sản xuất. Phần còn lại nằm trên diện tích quy hoạch đất danh lam thắng cảnh. Những vi phạm này cho thấy việc đầu tư xây dựng đã không tuân thủ đầy đủ các quy định của luật Đất đai, luật Lâm nghiệp và luật Xây dựng.

Một số công trình tại Khu du lịch thác Damb'ri ẢNH: KHU DU LỊCH THÁC DAMB'RI

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, trách nhiệm không chỉ thuộc chủ đầu tư mà còn liên quan nhiều cơ quan quản lý nhà nước qua các thời kỳ.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) chịu trách nhiệm đối với việc tham mưu giao, cho thuê đất và quản lý đất đai còn nhiều thiếu sót. Sở Xây dựng liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng; các cơ quan quản lý lâm nghiệp có dấu hiệu buông lỏng trong việc quản lý đất rừng; UBND TP.Bảo Lộc (cũ) và các đơn vị liên quan chưa kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với chủ đầu tư, thanh tra xác định doanh nghiệp đã để xảy ra nhiều vi phạm về sử dụng đất, xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện pháp lý, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quản lý tài nguyên rừng và chậm hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng đất sai mục đích, rà soát quy hoạch đất đai và lâm nghiệp; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, xử lý hành vi xây dựng không phép đối với các công trình vi phạm, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. UBND địa phương tiếp tục tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý các vi phạm phát sinh và kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị có liên quan. Chủ đầu tư phải xây dựng lộ trình khắc phục toàn bộ các tồn tại và báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan có thẩm quyền.