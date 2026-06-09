Đề xuất thêm bến thuyền, sân bay trực thăng để du lịch hồ Tuyền Lâm 'cất cánh'

Ngày 9.6, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, tạo hành lang pháp lý để thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Nhiều tiềm năng du lịch vẫn "đóng băng" vì thiếu quy hoạch đồng bộ

Theo nhiệm vụ quy hoạch, khu du lịch có diện tích hơn 2.944 ha, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt và một phần xã Hiệp Thạnh. Định hướng phát triển đặt mục tiêu xây dựng hồ Tuyền Lâm trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực, phát triển theo mô hình du lịch xanh, sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Một góc Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt ẢNH: BÁ DUY

Thực tế, trong thời gian qua, nhiều loại hình dịch vụ du lịch tại hồ Tuyền Lâm chưa thể triển khai hoặc chưa thể mở rộng do chưa có quy hoạch chi tiết và quy định quản lý đồng bộ. Đặc biệt, việc khai thác mặt nước hồ còn nhiều hạn chế. Các hoạt động như du thuyền tham quan, đạp vịt pedalo, bến thuyền du lịch hay các dịch vụ vui chơi giải trí trên mặt hồ vẫn chưa có cơ sở quy hoạch đầy đủ để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, việc bố trí bến thuyền, cầu tàu, công viên ven hồ, khu vui chơi giải trí, bãi đỗ xe hay các công trình phục vụ khách du lịch cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu định hướng phát triển tổng thể. Điều này phần nào làm giảm sức hấp dẫn của khu du lịch và chưa khai thác hết giá trị của tài nguyên thiên nhiên sẵn có.

Suốt 3 năm qua, hoạt động du thuyền trên mặt hồ Tuyền Lâm phải tạm ngưng vì chưa có quy hoạch chung ẢNH: LÂM VIÊN

Theo nhiệm vụ quy hoạch mới, tỉnh Lâm Đồng sẽ rà soát toàn bộ hiện trạng đầu tư, đánh giá các bất cập của quy hoạch cũ để có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Một trong những nội dung đáng chú ý là nghiên cứu bổ sung hệ thống bến thuyền, cầu tàu, cầu cảnh quan và cả sân bay trực thăng, cổng chính, cổng phụ và các công trình phục vụ khai thác hiệu quả mặt nước hồ Tuyền Lâm. Đồng thời xác định khoảng cách công trình đến mép nước tràn của hồ Tuyền Lâm, đảm bảo theo hướng giữ gìn, tôn tạo, quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt việc tác động xây dựng công trình gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, phát triển sinh kế cộng đồng.

Quy hoạch cũng đặt yêu cầu phát triển nhưng không đánh đổi môi trường. Các công trình phải hài hòa với cảnh quan tự nhiên, hạn chế tối đa tác động đến rừng, nguồn nước và địa hình hiện hữu.

Hướng đến khu du lịch tầm quốc tế vào năm 2050

Đến năm 2030, hồ Tuyền Lâm được định hướng trở thành điểm đến mang tầm quốc tế với các sản phẩm du lịch chủ đạo như nghỉ dưỡng, sinh thái, chăm sóc sức khỏe, hội nghị - hội thảo (MICE), thể thao, sân golf và các loại hình vui chơi giải trí công nghệ cao. Về lâu dài, khu du lịch sẽ phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn.

Theo dự báo, lượng khách đến hồ Tuyền Lâm có thể đạt hơn 4 triệu lượt vào năm 2030 ẢNH: BÁ DUY

Theo dự báo, lượng khách đến hồ Tuyền Lâm có thể đạt hơn 4 triệu lượt vào năm 2030 và gần 5 triệu lượt vào năm 2050. Nhu cầu lưu trú cũng tăng mạnh, đòi hỏi phát triển hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch tương xứng.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không chỉ mở ra cơ hội khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng sẵn có của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm mà còn góp phần giải quyết những tồn tại kéo dài nhiều năm qua. Khi có quy hoạch đồng bộ, các loại hình dịch vụ mới sẽ có cơ sở để triển khai, từ đó đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và nâng cao giá trị kinh tế cho ngành du lịch Lâm Đồng.

Khi có quy hoạch đồng bộ, các loại hình dịch vụ mới sẽ có cơ sở để triển khai ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với một khu du lịch quốc gia sở hữu cảnh quan độc đáo như hồ Tuyền Lâm, quy hoạch không chỉ là công cụ quản lý mà còn là chìa khóa để cân bằng giữa phát triển và bảo tồn, biến những tiềm năng đang "ngủ quên" thành động lực tăng trưởng mới cho du lịch địa phương.