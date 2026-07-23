Lâm Đồng: Một giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xin nghỉ việc

Chiều 22.7, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng xác nhận đơn vị đã tiếp nhận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Nhân Bản. Hiện hồ sơ đang được hoàn thiện, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, viết đơn xin nghỉ việc ẢNH: C.T.V

Ông Nguyễn Nhân Bản (49 tuổi) là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng. Trước khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, từ năm 2020 - 2024, ông Bản giữ chức Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Đắk Nông (cũ), từ tháng 11.2024 ông Bản là Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông (cũ).

Khi mới sáp nhập 3 tỉnh, ông Bản tiếp tục giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng mới. Đến tháng 10.2025, ông Bản được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, đơn vị được UBND tỉnh Lâm Đồng giao làm chủ đầu tư dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, ngày 20.7, ông Nguyễn Nhân Bản có đơn đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nội vụ xem xét, chấp thuận cho nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Theo nội dung đơn, lý do được ông Bản nêu là bố mẹ hai bên gia đình đều đã lớn tuổi, sức khỏe suy giảm, cần người trực tiếp chăm sóc. Trong khi đó, ông đã có hơn 20 năm công tác xa gia đình.

Ngoài yếu tố gia đình, ông Bản cho biết thời gian gần đây sức khỏe bản thân không đảm bảo do thường xuyên bị đau nhức xương khớp và mắc bệnh gout. Theo ông, mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, tình trạng bệnh tái phát, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được UBND tỉnh Lâm Đồng giao làm chủ dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương ẢNH: D.T

Trong đơn, ông Nguyễn Nhân Bản bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành trong suốt thời gian công tác, giúp ông hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông cũng cam kết trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, điều hành hoạt động cơ quan theo kế hoạch, đồng thời thực hiện việc bàn giao công việc theo đúng quy định.

Hiện việc giải quyết đơn xin thôi việc của ông Bản đang được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Lâm Đồng xem xét theo quy định.